Babar out as Pakistan announce squad for Bangladesh ODIs
- By Web Desk -
- Mar 04, 2026
The Pakistan Cricket Board has named a 15-member ODI squad for the three-match series with Bangladesh scheduled to take place in Bangladesh from 11 to 15 March.
All three ODIs will be played at the Shere Bangla National Stadium in Dhaka.
Left-arm pacer Shaheen Shah Afridi will continue to lead the ODI side, with six uncapped players included in the squad. The uncapped players are Abdul Samad, Maaz Sadaqat, Muhammad Ghazi Ghori, Saad Masood, Sahibzada Farhan and Shamyl Hussain.
Among them, Abdul Samad, Maaz Sadaqat, Saad Masood and Shamyl Hussain were part of the Pakistan Shaheens squad that played against England Lions in Abu Dhabi recently.
15-member squad:
Shaheen Shah Afridi (captain), Abdul Samad, Abrar Ahmed, Faheem Ashraf, Faisal Akram, Haris Rauf, Hussain Talat, Maaz Sadaqat, Mohammad Rizwan (wk), Mohammad Wasim Jnr, Muhammad Ghazi Ghori (wk), Saad Masood, Sahibzada Farhan, Salman Ali Agha and Shamyl Hussain
Series schedule:
March 8 – Pakistan arrival
March 10 – Practice
March 11 – First ODI at Shere Bangla National Cricket Stadium, Dhaka
March 13 – Second ODI at Shere Bangla National Cricket Stadium, Dhaka
March 15 – Third ODI at Shere Bangla National Cricket Stadium, Dhaka