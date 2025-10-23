Babar returns as Pakistan announce squads for white-ball series
- Oct 23, 2025 -
The National Selection Committee has named a 15-member squad for the T20I series against South Africa and the T20I tri-series involving Sri Lanka and Zimbabwe, while a 16-member squad has been announced for the ODI series against South Africa and Sri Lanka.
The T20I series between Pakistan and South Africa will be played in Rawalpindi and Lahore from 28 October to 1 November, while the T20I tri-series will be staged at the same venues from 17 to 29 November. In the T20I squad, Abdul Samad, Babar Azam and Naseem Shah make a comeback to the side after missing out on the previous events. Usman Tariq is the only uncapped player in the T20I squad.
Pakistan and South Africa, who are currently playing the second Test at the Rawalpindi Cricket Stadium, will also feature in a three-match ODI series to be held at the Iqbal Stadium in Faisalabad from 4 to 8 November. The ODI series will be followed by another three-match ODI series against Sri Lanka at the Rawalpindi Cricket Stadium from 11 to 15 November.
In the ODI squad, Faisal Akram, Haris Rauf and Haseebullah return to the side.
15-member T20I squad: Salman Ali Agha (captain), Abdul Samad, Abrar Ahmed, Babar Azam, Faheem Ashraf, Hasan Nawaz, Mohammad Nawaz, Mohammad Wasim Jnr, Mohammad Salman Mirza, Naseem Shah, Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Shaheen Shah Afridi, Usman Khan (wicket-keeper), Usman Tariq
Reserves:
Fakhar Zaman, Haris Rauf, Sufiyan Moqim
16-member ODI squad: Shahen Shah Afridi (captain), Abrar Ahmed, Babar Azam, Faheem Ashraf, Faisal Akram, Fakhar Zaman, Haris Rauf, Haseebullah, Hasan Nawaz, Hussain Talat, Mohammad Nawaz, Mohammad Rizwan (wicket-keeper), Mohammad Wasim Jnr, Naseem Shah, Saim Ayub, Salman Ali Agha
Schedule:
South Africa tour to Pakistan
28 October – First T20I at Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi
31 October – Second T20I at Gaddafi Stadium, Lahore
1 November – Third T20I at Gaddafi Stadium, Lahore
4 November – First ODI at Iqbal Stadium, Faisalabad
6 November – Second ODI at Iqbal Stadium, Faisalabad
8 November – Third ODI at Iqbal Stadium, Faisalabad
Sri Lanka tour to Pakistan
11 November – First ODI at Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi
13 November – Second ODI at Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi
15 November – Third ODI at Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi
T20I Tri-Series (Pakistan, Sri Lanka, Zimbabwe)
17 November – Pakistan v Zimbabwe, Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi
19 November – Sri Lanka v Zimbabwe, Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi
22 November – Pakistan v Sri Lanka, Gaddafi Stadium, Lahore
23 November – Pakistan v Zimbabwe, Gaddafi Stadium, Lahore
25 November – Sri Lanka v Zimbabwe, Gaddafi Stadium, Lahore
27 November – Pakistan v Sri Lanka, Gaddafi Stadium, Lahore
29 November –Final, Gaddafi Stadium, Lahore