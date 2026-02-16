Chicago Sehri and Iftar Time- Ramadan Calendar 2026
- Feb 16, 2026
Ramadan 2026 Calendar: Sehri and Iftar Times in Chicago, IL, United States
Ramadan 2026 (1447 AH) is expected to begin on the evening of Tuesday, February 17, 2026, with the first fast observed on Wednesday, February 18, 2026, depending on the moon sighting . The month lasts 29–30 days, ending around mid-March 2026 (likely March 18–19 evening).
This SEO-optimized Chicago Ramadan timetable provides approximate Sehri (Suhoor/Sahur) and Iftar times for Chicago, Illinois, based on reliable prayer time calculations (Islamic Society of North America method, common for North America). Times are in CST/CDT (note daylight saving time starts March 8, 2026, shifting clocks forward).
Chicago Ramadan 2026 Sehri & Iftar Timetable
|Day
|Date
|Day of Week
|Sehri Ends (Fajr)
|Iftar (Maghrib)
|1
|Feb 18, 2026
|Wednesday
|5:25 AM CST
|5:28 PM CST
|2
|Feb 19
|Thursday
|5:24 AM CST
|5:29 PM CST
|3
|Feb 20
|Friday
|5:22 AM CST
|5:30 PM CST
|4
|Feb 21
|Saturday
|5:21 AM CST
|5:31 PM CST
|5
|Feb 22
|Sunday
|5:19 AM CST
|5:32 PM CST
|6
|Feb 23
|Monday
|5:18 AM CST
|5:34 PM CST
|7
|Feb 24
|Tuesday
|5:17 AM CST
|5:35 PM CST
|8
|Feb 25
|Wednesday
|5:15 AM CST
|5:36 PM CST
|9
|Feb 26
|Thursday
|5:14 AM CST
|5:37 PM CST
|10
|Feb 27
|Friday
|5:12 AM CST
|5:39 PM CST
|11
|Feb 28
|Saturday
|5:11 AM CST
|5:40 PM CST
|12
|Mar 1
|Sunday
|5:09 AM CST
|5:41 PM CST
|13
|Mar 2
|Monday
|5:07 AM CST
|5:42 PM CST
|14
|Mar 3
|Tuesday
|5:06 AM CST
|5:43 PM CST
|15
|Mar 4
|Wednesday
|5:04 AM CST
|5:44 PM CST
|16
|Mar 5
|Thursday
|5:03 AM CST
|5:46 PM CST
|17
|Mar 6
|Friday
|5:01 AM CST
|5:47 PM CST
|18
|Mar 7
|Saturday
|4:59 AM CST
|5:48 PM CST
|19
|Mar 8*
|Sunday
|5:58 AM CDT
|6:49 PM CDT
|20
|Mar 9
|Monday
|5:56 AM CDT
|6:50 PM CDT
|21
|Mar 10
|Tuesday
|5:54 AM CDT
|6:51 PM CDT
|22
|Mar 11
|Wednesday
|5:53 AM CDT
|6:53 PM CDT
|23
|Mar 12
|Thursday
|5:51 AM CDT
|6:54 PM CDT
|24
|Mar 13
|Friday
|5:49 AM CDT
|6:55 PM CDT
|25
|Mar 14
|Saturday
|5:48 AM CDT
|6:56 PM CDT
|26
|Mar 15
|Sunday
|5:46 AM CDT
|6:57 PM CDT
|27
|Mar 16
|Monday
|5:44 AM CDT
|6:58 PM CDT
|28
|Mar 17
|Tuesday
|5:42 AM CDT
|6:59 PM CDT
|29
|Mar 18
|Wednesday
|5:40 AM CDT
|7:01 PM CDT
|30
|Mar 19
|Thursday
|~5:38 AM CDT
|~7:02 PM CDT
Key Notes for Chicago Muslims in Ramadan 2026:
- Sehri/Suhoor: Stop eating at Fajr time (add a safety margin of 5–10 minutes).
- Iftar: Break fast exactly at Maghrib (sunset).
- For Fiqah Jafria timings: Subtract ~10 minutes from Sehri and add ~10 minutes to Iftar.
- These are calculated approximations (ISNA method); always verify daily with local Chicago mosques, Chicago Hilal Committee, or trusted apps like IslamicFinder, AlAdhan, or Muslim Pro for any updates.
- Ramadan Mubarak! May Allah accept your fasts, prayers, and good deeds this blessed month in Chicago. Stay hydrated, eat balanced Suhoor meals, and focus on ibadah.