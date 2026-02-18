Dammam Sehri & Iftar Time Today- Ramadan 2026 Calendar
- By Web Desk -
- Feb 18, 2026
Ramadan 2026 Sehri Iftar Timings Dammam KSA | Complete Ramzan Calendar 2026 Dammam Eastern Province Saudi Arabia
Dammam’s Muslim community, with its key mosques and proximity to the Eastern Province’s spiritual and cultural life, can rely on this reliable Ramadan 2026 calendar for precise Sehri (Suhoor/Fajr end) and Iftar (Maghrib) times in AST (Arabia Standard Time, UTC+3, no DST). These timings follow the authentic Saudi Umm al-Qura calendar method (officially used in KSA) and are cross-verified with sources like IslamicFinder, timesprayer.com, Gulf News prayer tables, and Hamariweb for Dammam-specific calculations.
Important Note: Ramadan 1447 AH officially began in Saudi Arabia on the evening of February 17, 2026, with the first fast on February 18, 2026, following moon sighting confirmation by Saudi authorities. The month ends around March 18–19, 2026, followed by Eid ul-Fitr. Timings are based on Umm al-Qura / Saudi official-style calculations (Fajr ~18.5° twilight, Maghrib at sunset). Minor variations (1-3 minutes) may occur due to local mosque announcements or apps. Always confirm with official Saudi sources, your local masjid in Dammam, or trusted apps like Muslim Pro, Athan, or the Umm al-Qura app for final accuracy.
Here is the Ramadan 2026 Calendar Dammam with Sehri and Iftar timings.
|Ramadan
|Date
|Day
|Sehri (Fajr End)
|Iftar (Maghrib)
|1
|18 Feb
|Wed
|4:53 am
|5:35 pm
|2
|19 Feb
|Thu
|4:53 am
|5:35 pm
|3
|20 Feb
|Fri
|4:52 am
|5:36 pm
|4
|21 Feb
|Sat
|4:51 am
|5:36 pm
|5
|22 Feb
|Sun
|4:50 am
|5:37 pm
|6
|23 Feb
|Mon
|4:49 am
|5:37 pm
|7
|24 Feb
|Tue
|4:48 am
|5:38 pm
|8
|25 Feb
|Wed
|4:48 am
|5:38 pm
|9
|26 Feb
|Thu
|4:47 am
|5:39 pm
|10
|27 Feb
|Fri
|4:46 am
|5:39 pm
|11
|28 Feb
|Sat
|4:45 am
|5:40 pm
|12
|01 Mar
|Sun
|4:44 am
|5:40 pm
|13
|02 Mar
|Mon
|4:43 am
|5:41 pm
|14
|03 Mar
|Tue
|4:42 am
|5:41 pm
|15
|04 Mar
|Wed
|4:41 am
|5:42 pm
|16
|05 Mar
|Thu
|4:40 am
|5:42 pm
|17
|06 Mar
|Fri
|4:39 am
|5:43 pm
|18
|07 Mar
|Sat
|4:38 am
|5:43 pm
|19
|08 Mar
|Sun
|4:37 am
|5:44 pm
|20
|09 Mar
|Mon
|4:36 am
|5:44 pm
|21
|10 Mar
|Tue
|4:35 am
|5:45 pm
|22
|11 Mar
|Wed
|4:34 am
|5:45 pm
|23
|12 Mar
|Thu
|4:33 am
|5:46 pm
|24
|13 Mar
|Fri
|4:32 am
|5:46 pm
|25
|14 Mar
|Sat
|4:31 am
|5:47 pm
|26
|15 Mar
|Sun
|4:30 am
|5:47 pm
|27
|16 Mar
|Mon
|4:29 am
|5:48 pm
|28
|17 Mar
|Tue
|4:28 am
|5:48 pm
|29
|18 Mar
|Wed
|4:27 am
|5:49 pm
|30
|19 Mar
|Thu
|4:26 am
|5:49 pm
These timings show fairly consistent fasting hours (~12.5–13 hours) due to Dammam’s near-equatorial latitude with minimal daylight variation in this season. Note: Some sources list slight differences (e.g., 4:53 am Sehri / 5:34–5:35 pm Iftar on day 1), reflecting minor methodological or precautionary adjustments.
May Allah accept your fasts, duas, and good deeds this Ramadan 2026. May the month bring peace, barakah, and unity to the Muslim community in Dammam, the Eastern Province, and around the world. Ramadan Mubarak!
Notes:
Always confirm with local mosque, Saudi Supreme Court for final daily adjustments.
For Fiqah Jafaria timings: Sehri ~10 min earlier, Iftar ~10 min later.