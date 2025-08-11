Dollar and other Currency Rates in Pakistan Today – August 11, 2025

Karachi- August 11, 2025: The State Bank of Pakistan (SBP) has released its latest Mark-to-Market (M2M) currency rates for August 11, 2025, providing essential data for businesses, investors, and individuals navigating Pakistan’s financial markets.

These rates, compiled from brokerage houses and Reuters Eikon Terminal, reflect the weighted average of closing interbank exchange rates, focusing on the US Dollar (USD) and key currencies such as US Dollar (USD), Saudi Riyal (SAR), UAE Dirham (AED), Kuwaiti Dinar (KWD), Canadian Dollar (CAD), and Qatari Riyal (QAR).

Key Currency Rates in Pakistan Today

Below are the exchange rates for major currencies against the Pakistani Rupee (PKR) as of August 11, 2025, from SBP’s M2M rates, compared to August 8 rates:

Saudi Riyal (SAR): Ready: PKR 75.2648 (August 8: PKR 75.2688, down by PKR 0.0040) 1-Month: PKR 75.5805 (August 8: PKR 75.6160, down by PKR 0.0355) 3-Month: PKR 76.1528 (August 8: PKR 76.2301, down by PKR 0.0773) 6-Month: PKR 76.6722 (August 8: PKR 76.7472, down by PKR 0.0750) 1-Year: PKR 78.2423 (August 8: PKR 78.2585, down by PKR 0.0162)

The SAR’s slight decline may marginally reduce costs for remittances and Hajj/Umrah travel.

UAE Dirham (AED): Ready: PKR 76.9001 (August 8: PKR 76.9041, down by PKR 0.0040) 1-Month: PKR 77.2766 (August 8: PKR 77.3131, down by PKR 0.0365) 3-Month: PKR 77.9469 (August 8: PKR 78.0323, down by PKR 0.0854) 6-Month: PKR 78.5581 (August 8: PKR 78.6462, down by PKR 0.0881) 1-Year: PKR 80.4024 (August 8: PKR 80.4191, down by PKR 0.0167)

The AED’s minor decrease could ease expenses for trade and expatriate transactions.

Kuwaiti Dinar (KWD): Ready: PKR 924.2601 (August 8: PKR 924.7932, down by PKR 0.5331) 1-Month: PKR 929.2699 (August 8: PKR 930.2130, down by PKR 0.9431) 3-Month: PKR 937.7465 (August 8: PKR 939.2063, down by PKR 1.4598) 6-Month: PKR 945.3065 (August 8: PKR 946.8613, down by PKR 1.5548) 1-Year: PKR 967.8057 (August 8: PKR 968.5853, down by PKR 0.7796)

The KWD’s decline may lower costs for high-value transactions.

Canadian Dollar (CAD): Ready: PKR 205.0929 (August 8: PKR 205.7236, down by PKR 0.6307) 1-Month: PKR 206.3768 (August 8: PKR 207.1035, down by PKR 0.7267) 3-Month: PKR 208.7033 (August 8: PKR 209.5549, down by PKR 0.8516) 6-Month: PKR 210.8556 (August 8: PKR 211.7188, down by PKR 0.8632) 1-Year: PKR 217.2549 (August 8: PKR 217.8599, down by PKR 0.6050)

The CAD’s decrease could reduce costs for Pakistan’s trade and diaspora in Canada.

Qatari Riyal (QAR): Ready: PKR 77.4930 (August 8: PKR 77.4971, down by PKR 0.0041) 1-Month: PKR 77.8783 (August 8: PKR 77.9171, down by PKR 0.0388) 3-Month: PKR 78.5554 (August 8: PKR 78.6352, down by PKR 0.0798) 6-Month: PKR 79.1639 (August 8: PKR 79.2525, down by PKR 0.0886) 1-Year: PKR 80.9822 (August 8: PKR 81.0057, down by PKR 0.0235)

The QAR’s slight decline may ease expenses for Pakistanis working in Qatar.

US Dollar (USD): Ready: PKR 282.4539 (August 8: PKR 282.4688, down by PKR 0.0149) 1-Month: PKR 283.8011 (August 8: PKR 283.9382, down by PKR 0.1371) 3-Month: PKR 286.2049 (August 8: PKR 286.4955, down by PKR 0.2906) 6-Month: PKR 288.3796 (August 8: PKR 288.7025, down by PKR 0.3229) 1-Year: PKR 295.0085 (August 8: PKR 295.0698, down by PKR 0.0613)

The USD’s slight decline may offer marginal relief for import costs and international trade. Posts on X indicate the USD at PKR 283.552 in open markets, aligning closely with SBP’s rates.



Other Notable Currencies

Other major currencies also show changes compared to August 8:

Euro (EUR): Ready: PKR 328.8328 (August 8: PKR 329.3728, down by PKR 0.5400), with 6-month at PKR 340.7673 (August 8: PKR 341.6365, down by PKR 0.8692).

Ready: PKR 328.8328 (August 8: PKR 329.3728, down by PKR 0.5400), with 6-month at PKR 340.7673 (August 8: PKR 341.6365, down by PKR 0.8692). British Pound (GBP): Ready: PKR 380.0700 (August 8: PKR 379.8641, up by PKR 0.2059), with 6-month at PKR 389.8418 (August 8: PKR 389.9724, down by PKR 0.1306).

Ready: PKR 380.0700 (August 8: PKR 379.8641, up by PKR 0.2059), with 6-month at PKR 389.8418 (August 8: PKR 389.9724, down by PKR 0.1306). Swiss Franc (CHF): Ready: PKR 348.9239 (August 8: PKR 349.9583, down by PKR 1.0344), with 6-month at PKR 365.5406 (August 8: PKR 366.9417, down by PKR 1.4011).

Ready: PKR 348.9239 (August 8: PKR 349.9583, down by PKR 1.0344), with 6-month at PKR 365.5406 (August 8: PKR 366.9417, down by PKR 1.4011). Australian Dollar (AUD): Ready: PKR 184.0611 (August 8: PKR 184.4945, down by PKR 0.4334), with 6-month at PKR 189.2227 (August 8: PKR 189.8301, down by PKR 0.6074).

Ready: PKR 184.0611 (August 8: PKR 184.4945, down by PKR 0.4334), with 6-month at PKR 189.2227 (August 8: PKR 189.8301, down by PKR 0.6074). Singapore Dollar (SGD): Ready: PKR 219.8256 (August 8: PKR 220.0684, down by PKR 0.2428), with 6-month at PKR 228.3471 (August 8: PKR 228.8060, down by PKR 0.4589).

These rates are sourced from State Bank of Pakistan