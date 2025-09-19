Dollar and other Currency Rates in Pakistan Today - September 19, 2025
Sep 19, 2025
The State Bank of Pakistan (SBP) has released its latest Mark-to-Market (M2M) exchange rates for September 19, 2025, providing critical insights for businesses, investors, and individuals navigating Pakistan’s financial landscape.
Pakistan Currency Rates Today- Latest Updates
These rates, compiled from brokerage houses and LSEG Workspace, reflect the weighted average of closing interbank exchange rates, with a focus on the US Dollar (USD) and key currencies such as the Saudi Riyal (SAR), UAE Dirham (AED), Kuwaiti Dinar (KWD), Canadian Dollar (CAD), and Qatari Riyal (QAR). This article details today’s rates, compares them with those from September 18, 2025, and incorporates sentiment from posts on X to highlight current trends and economic implications.
Key Currency Rates in Pakistan Today
Below are the exchange rates for major currencies against the Pakistani Rupee (PKR) as of September 19, 2025, from SBP’s M2M rates, with comparisons to September 18 rates:
– Saudi Riyal (SAR):
– Ready: 75.0385 (September 18: 75.0385, unchanged)
– 1-Month: 75.3170 (September 18: 75.3170, unchanged)
– 3-Month: 75.9153 (September 18: 75.9153, unchanged)
– 6-Month: 76.4620 (September 18: 76.4620, unchanged)
– 1-Year: 77.9043 (September 18: 77.9043, unchanged)
The SAR’s stability may keep costs steady for remittances and Hajj/Umrah travel.
UAE Dirham (AED):
– Ready: 76.6320 (September 18: 76.6320, unchanged)
– 1-Month: 76.9986 (September 18: 76.9986, unchanged)
– 3-Month: 77.7150 (September 18: 77.7150, unchanged)
– 6-Month: 78.3690 (September 18: 78.3690, unchanged)
– 1-Year: 80.0798 (September 18: 80.0798, unchanged)
The AED’s steady rates could maintain expenses for trade and expatriate transactions.
Kuwaiti Dinar (KWD):
– Ready: 922.9113 (September 18: 922.9113, unchanged)
– 1-Month: 927.9469 (September 18: 927.9469, unchanged)
– 3-Month: 937.1763 (September 18: 937.1763, unchanged)
– 6-Month: 945.2560 (September 18: 945.2560, unchanged)
– 1-Year: 965.8362 (September 18: 965.8362, unchanged)
The KWD’s consistency may sustain costs for high-value transactions.
Canadian Dollar (CAD)
– Ready: 204.1927 (September 18: 204.1927, unchanged)
– 1-Month: 205.4632 (September 18: 205.4632, unchanged)
– 3-Month: 207.8909 (September 18: 207.8909, unchanged)
– 6-Month: 210.1343 (September 18: 210.1343, unchanged)
– 1-Year: 216.1510 (September 18: 216.1510, unchanged)
The CAD’s stability could keep costs steady for Pakistan’s trade and diaspora in Canada.
Qatari Riyal (QAR)
– Ready: 77.2186 (September 18: 77.2186, unchanged)
– 1-Month: 77.5911 (September 18: 77.5911, unchanged)
– 3-Month: 78.2978 (September 18: 78.2978, unchanged)
– 6-Month: 78.9355 (September 18: 78.9355, unchanged)
– 1-Year: 80.5928 (September 18: 80.5928, unchanged)
The QAR’s steady rates may keep expenses consistent for Pakistanis working in Qatar.
US Dollar (USD)
– Ready: 281.4588 (September 18: 281.4695, down by PKR 0.0107)
– 1-Month: 282.7965 (September 18: 282.7965, unchanged)
– 3-Month: 285.3655 (September 18: 285.3655, unchanged)
– 6-Month: 288.8839 (September 18: 288.8839, unchanged)
– 1-Year: 293.9329 (September 18: 293.9329, unchanged)
The USD’s minor decline may offer slight relief for import costs, with open market rates around PKR 281.80 buying and 282.50 selling. Wise reports a mid-market rate of 281.4 PKR.
Other major currencies show stability compared to September 18:
– Euro (EUR): Ready: 330.9111 (September 18: 332.8799, down by PKR 1.9688), with 6-month at 344.9716.
British Pound (GBP): Ready: 379.5613 (September 18: 383.6851, down by PKR 4.1238), with 6-month at 393.5939.
Swiss Franc (CHF): Ready: 354.0808 (September 18: 356.7873, down by PKR 2.7065), with 6-month at 373.6599.
Australian Dollar (AUD): Ready: 185.6784 (September 18: 186.8394, down by PKR 1.1610), with 6-month at 192.1584.
Singapore Dollar (SGD): Ready: 219.9840 (September 18: 219.9840, unchanged), with 6-month at 228.7057.
The rates are sourced from the State Bank of Pakistan’s official M2M release
