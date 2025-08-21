Gulshan Hadeed receives maximum rainfall in Karachi

KARACHI: Gulshan Hadeed received maximum rainfall 201mm since Tuesday, as the Met Office released rainfall figures of last three days in Karachi on Thursday.
Orangi Town and Nazimabad received 194mm rain each and Saadi Town 197mm rainfall in the ongoing monsoon rain spell.
Jinnah Terminal received 184mm, Surjani Town 179mm, Shara-e-Faisal 177mm, University Road 173mm, Korangi 178.6mm, Defence 159mm, Gulshan-e-Maymar 142mm.
Karachi as a whole received 185.9mm rainfall according to the rain figures shared by the weather department.
Yesterday Karachi’s Orangi Town received maximum 113mm rainfall.
Shara-e-Faisal received 43mm rain, Keamari 31mm, Korangi 35.6mm, University Road and PAF Masroor Base 24mm each, Defence Phase-V 20mm and Saadi Town received 15.9mm rainfall.
Gulshan-e-Maymar received minimum 6.8mm rainfall in the city on Wednesday.
In other cities and towns of Sindh, Tando Jam received 67mm rain, Hyderabad (Airport 36, City 35mm, Thar Parker (Kaloi 30, Diplo 21, Chhachhro 06 and Nagar Parkar 02mm), Thatta, Badin 26mm, Mirpur Khas 16mm, Shaheed Benazir Abad 10mm, Chhore 08mm, Sakrand 06mm, Dadu 04mm and Padidan 03mm.