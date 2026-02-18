Jeddah Sehri & Iftar Time Today- Ramadan 2026 Calendar
- By Web Desk -
- Feb 18, 2026
Ramadan 2026 Sehri Iftar Timings Jeddah Saudi Arabia | Complete Ramzan Calendar 2026 Jeddah KSA
Jeddah’s Muslim community, centered around the historic Masjid al-Haram proximity in Makkah region and vibrant local mosques, can rely on this reliable Ramadan 2026 calendar for precise Sehri (Suhoor/Fajr end) and Iftar (Maghrib) times in AST (Arabia Standard Time, UTC+3, no DST). These timings follow the authentic Saudi Umm al-Qura calendar method (used officially in Saudi Arabia) and are cross-verified with sources like IslamicFinder, timesprayer.com, Hamariweb, and UrduPoint for Jeddah-specific astronomical calculations.
Important Note: Ramadan 1447 AH officially began in Saudi Arabia on the evening of February 17, 2026, with the first fast on February 18, 2026, following moon sighting confirmation by Saudi authorities. The month ends around March 18–19, 2026, followed by Eid ul-Fitr. Timings are based on Umm al-Qura / Saudi official-style calculations (Fajr ~18.5° or similar, Maghrib at sunset). Slight variations (1-2 minutes) may occur due to local mosque announcements or apps. Always confirm with official Saudi sources, your local masjid in Jeddah, or trusted apps like Muslim Pro, Athan, or the Umm al-Qura app for final accuracy.
Here is the Ramadan 2026 Calendar Jeddah with Sehri and Iftar timings.
|Ramadan
|Date
|Day
|Sehri (Fajr End)
|Iftar (Maghrib)
|1
|18 Feb
|Wed
|5:35 am
|6:22 pm
|2
|19 Feb
|Thu
|5:35 am
|6:23 pm
|3
|20 Feb
|Fri
|5:34 am
|6:23 pm
|4
|21 Feb
|Sat
|5:33 am
|6:24 pm
|5
|22 Feb
|Sun
|5:33 am
|6:24 pm
|6
|23 Feb
|Mon
|5:32 am
|6:25 pm
|7
|24 Feb
|Tue
|5:31 am
|6:25 pm
|8
|25 Feb
|Wed
|5:30 am
|6:26 pm
|9
|26 Feb
|Thu
|5:29 am
|6:27 pm
|10
|27 Feb
|Fri
|5:28 am
|6:27 pm
|11
|28 Feb
|Sat
|5:28 am
|6:28 pm
|12
|01 Mar
|Sun
|5:27 am
|6:28 pm
|13
|02 Mar
|Mon
|5:26 am
|6:29 pm
|14
|03 Mar
|Tue
|5:25 am
|6:29 pm
|15
|04 Mar
|Wed
|5:24 am
|6:30 pm
|16
|05 Mar
|Thu
|5:23 am
|6:30 pm
|17
|06 Mar
|Fri
|5:22 am
|6:31 pm
|18
|07 Mar
|Sat
|5:21 am
|6:31 pm
|19
|08 Mar
|Sun
|5:20 am
|6:32 pm
|20
|09 Mar
|Mon
|5:19 am
|6:32 pm
|21
|10 Mar
|Tue
|5:18 am
|6:33 pm
|22
|11 Mar
|Wed
|5:17 am
|6:33 pm
|23
|12 Mar
|Thu
|5:16 am
|6:34 pm
|24
|13 Mar
|Fri
|5:15 am
|6:34 pm
|25
|14 Mar
|Sat
|5:14 am
|6:35 pm
|26
|15 Mar
|Sun
|5:13 am
|6:35 pm
|27
|16 Mar
|Mon
|5:12 am
|6:36 pm
|28
|17 Mar
|Tue
|5:11 am
|6:36 pm
|29
|18 Mar
|Wed
|5:10 am
|6:37 pm
|30
|19 Mar
|Thu
|5:09 am
|6:37 pm
These timings show fairly consistent fasting hours (~12.5–13 hours) due to Jeddah’s near-equatorial latitude with minimal daylight variation in this season.
May Allah accept your fasts, duas, and good deeds this Ramadan 2026. May the month bring peace, barakah, and unity to the Muslim community in Jeddah, Makkah region, and around the world. Ramadan Mubarak!