Pakistan win toss against Sri Lanka in T20I series opener
- By Web Desk -
- Jan 07, 2026
Pakistan have won the toss and opted to bowl first against Sri Lanka in the T20I series opener here at the Rangiri Dambulla International Stadium on Wednesday.
The three-match T20I series serves as a preparatory platform for the forthcoming ICC T20 World Cup, which will begin on 7 February in Sri Lanka and India.
Both sides have squared off 27 times in the limited-overs format, with the Green Shirts winning 16 out of those encounters.
Total: 27, Pakistan 16, Sri Lanka 1
Squads
Pakistan Squad: Salman Ali Agha (c), Abdul Samad, Abrar Ahmed, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Khawaja Nafay (wk), Mohammad Nawaz, Mohammad Salman Mirza, Mohammad Wasim Jr, Naseem Shah, Sahibzada Farhan (wk), Saim Ayub, Shadab Khan, Usman Khan (wk), Usman Tariq.
Sri Lanka Squad: Dasun Shanaka (c), Pathum Nissanka, Kamil Mishara, Kusal Mendis, Kusal Perera, Dhananjaya de Silva, Charith Asalanka, Janith Liyanage, Kamindu Mendis, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Maheesh Theekshana, Dushan Hemantha, Traveen Mathew, Dushmantha Chameera, Matheesha Pathirana, Nuwan Thushara, Eshan Malinga.