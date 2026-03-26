Qalandars win toss against Kingsmen in PSL 11 opener
- Mar 26, 2026
Lahore Qalandars have won the toss and decided to bat first against Hyderabad Kingsmen in the opening match of the Pakistan Super League (PSL) season 11 here at Gaddafi Stadium on Thursday.
Squads
Lahore Qalandars squad: Shaheen Shah Afridi (c), Abdullah Shafique, Sikandar Raza, Mohammad Naeem, Mustafizur Rahman, Haris Rauf, Usama Mir, Fakhar Zaman, Ubaid Shah, Haseebullah, Mohammad Farooq, Daniel Sams, Parvez Hussain Emon, Asif Ali, Tayyab Tahir, Dunith Wellalage, Rubin Hermann, Maaz Khan, Ryan Burl and Shahab Khan.
Hyderabad Kingsmen squad: Marnus Labuschagne (c), Hassan Khan (vc), Usman Khan, Akif Javed, Maaz Sadaqat, Saim Ayub, Mohammad Ali, Kusal Perera, Muhammad Irfan Khan, Shayan Jahangir, Glenn Maxwell, Hammad Azam, Riley Meredith, Sharjeel Khan, Asif Mehmood, Hunain Shah, Rizwan Mehmood, Saad Ali, Tayyab Arif, Maheesh Theekshana and Ahmed Hussain.