Riyadh Sehri and Iftar Time- Ramadan Calendar 2026
- Feb 17, 2026
Ramadan 2026 in Riyadh, Saudi Arabia, is a time of spiritual reflection, fasting, and community for Muslims worldwide. This holy month involves fasting from dawn (Sehri or Suhoor) until sunset (Iftar), with prayer times playing a crucial role in daily routines. Based on astronomical predictions and moon sighting expectations, Ramadan is likely to begin on Thursday, February 19, 2026, in Saudi Arabia, as the crescent moon is expected to be more visible on the evening of February 18.
However, the exact start date depends on the official moon sighting announcement by the Saudi Supreme Court. Always verify with local authorities or mosques for confirmation.
Ramadan 2026 Timetable for Riyadh, Saudi Arabia
|Day
|Date
|Day of Week
|Sehri Ends (Fajr)
|Iftar (Maghrib)
|1
|Feb 18, 2026
|Wednesday
|05:08 AM AST
|05:49 PM AST
|2
|Feb 19
|Thursday
|05:08 AM AST
|05:50 PM AST
|3
|Feb 20
|Friday
|05:07 AM AST
|05:50 PM AST
|4
|Feb 21
|Saturday
|05:06 AM AST
|05:51 PM AST
|5
|Feb 22
|Sunday
|05:05 AM AST
|05:52 PM AST
|6
|Feb 23
|Monday
|05:05 AM AST
|05:52 PM AST
|7
|Feb 24
|Tuesday
|05:04 AM AST
|05:53 PM AST
|8
|Feb 25
|Wednesday
|05:03 AM AST
|05:54 PM AST
|9
|Feb 26
|Thursday
|05:02 AM AST
|05:54 PM AST
|10
|Feb 27
|Friday
|05:01 AM AST
|05:55 PM AST
|11
|Feb 28
|Saturday
|05:00 AM AST
|05:56 PM AST
|12
|Mar 1
|Sunday
|04:59 AM AST
|05:57 PM AST
|13
|Mar 2
|Monday
|04:58 AM AST
|05:57 PM AST
|14
|Mar 3
|Tuesday
|04:57 AM AST
|05:58 PM AST
|15
|Mar 4
|Wednesday
|04:56 AM AST
|05:59 PM AST
|16
|Mar 5
|Thursday
|04:55 AM AST
|05:59 PM AST
|17
|Mar 6
|Friday
|04:54 AM AST
|06:00 PM AST
|18
|Mar 7
|Saturday
|04:53 AM AST
|06:01 PM AST
|19
|Mar 8
|Sunday
|04:52 AM AST
|06:01 PM AST
|20
|Mar 9
|Monday
|04:51 AM AST
|06:02 PM AST
|21
|Mar 10
|Tuesday
|04:50 AM AST
|06:03 PM AST
|22
|Mar 11
|Wednesday
|04:49 AM AST
|06:03 PM AST
|23
|Mar 12
|Thursday
|04:48 AM AST
|06:04 PM AST
|24
|Mar 13
|Friday
|04:47 AM AST
|06:05 PM AST
|25
|Mar 14
|Saturday
|04:46 AM AST
|06:05 PM AST
|26
|Mar 15
|Sunday
|04:45 AM AST
|06:06 PM AST
|27
|Mar 16
|Monday
|04:44 AM AST
|06:07 PM AST
|28
|Mar 17
|Tuesday
|04:43 AM AST
|06:07 PM AST
|29
|Mar 18
|Wednesday
|04:42 AM AST
|06:08 PM AST
|30
|Mar 19
|Thursday
|04:41 AM AST
|06:09 PM AST
Notes:
Always confirm with local Riyadh mosque, Saudi Supreme Court for final daily adjustments.
For Fiqah Jafaria timings: Sehri ~10 min earlier, Iftar ~10 min later.