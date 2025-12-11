Rs.25000 Premium prize bond draw winner list December 10, 2025
Dec 11, 2025
The government of Pakistan has announced the winners of the Rs25,000 denomination national prize bond draw held on December 10, 2025, in Faisalabad.
Two winners bagged the first prize of Rs.30 million each.
First prize Rs. 30 million each
011964, and 248597
Second Prize Rs.10 million each
134967, 142559, 235255, 368635, 886733
700 winners were also awarded the third prize worth Rs.0.3 million each.
Below is the list of all winners:
000277 071106 139451 200002 267210 357163 416740 002265 074165 141010 201166 267219 358994 421800 005925 076394 141991 202257 267529 359360 422153 006556 076507 142555 203142 267609 361055 424476 006612 080000 143759 203433 269230 362129 425100 007238 081523 144781 203837 273597 362143 425163 008354 082684 145979 204325 278324 362305 425454 008490 082694 150091 207687 279736 366254 425900 009640 085529 150317 208616 280029 367373 428444 011175 087492 150567 209235 280256 368416 429121 011268 087877 153317 209284 281566 368581 429439 011959 088298 153714 013904 088398 153794 210617 287254 368875 429891 211248 291729 369636 430884 015745 091211 153963 211722 016197 093456 154068 213090 016763 093524 158717 215777 022943 093650 160921 216111 299622 375362 434724 292376 369886 431088 293687 371160 434134 295361 374504 434448 023128 095844 162697 216735 301831 376179 435104 024135 095903 163213 222245 305516 376845 435427 024478 096509 163753 224782 306537 377335 437027 024639 097439 165095 226670 307014 377868 437112 025995 097630 165334 228277 311275 378761 437673 031278 098679 166089 228694 316569 378893 438896 032300 098915 167780 230899 317266 379995 439429 033541 099328 167965 230907 317362 381787 441816 033543 102587 167982 231408 318900 383940 448645 033545 102945 168432 234184 321278 386051 449339 034958 107781 169500 234443 322237 386257 449429 036418 108550 171466 237240 323242 387307 451520 039568 109937 172592 238693 324949 392045 452464 041945 112847 174957 238694 330480 392299 452830 044216 113754 175628 239535 331297 392711 454045 044714 116068 176135 242770 331678 395108 455011 045959 120037 177865 243763 331751 396553 456724 047453 120471 178244 244140 332785 397002 456740 047605 122499 178726 245820 334775 398467 457911 051199 129640 180274 247687 335823 399207 459409 051927 129919 180574 248871 336496 402443 459759 053151 130005 183391 254801 338796 406282 460019 059894 130819 186952 255272 338970 408644 462669 061246 130853 187174 256129 349673 410953 463515 062496 130858 189078 257963 350015 411596 464182 062875 131137 190200 259141 350945 411616 464306 064131 131948 193243 262775 351797 411797 465691 064847 132870 193328 262929 352059 412895 466238 065218 133102 198539 263390 352994 413064 467528 066151 134753 198571 264234 353466 413266 467533 067562 139133 198708 264260 355174 413783 471241 069889 139184 199024 264459 356054 414362 472437 070041 139415 199366 264892 357010 415981 472743 473580 556055 642364 717751 782790 850641 929995 473747 557474 644296 721919 784949 851715 931058 474134 558646 648951 722983 785694 853267 931596 478935 561137 649013 723159 786712 853297 933812 479426 562005 649684 723179 787008 854616 935263 487207 562779 651086 728362 787708 857919 936707 489427 563750 655085 728428 788880 859254 937108 490132 563756 656069 730580 790455 490743 565678 656078 731053 793025 863862 864988 862039 937211 938738 939797 793768 865004 939996 795481 865283 940333 490906 566389 660581 731119 793239 491557 569208 662419 731525 492397 572568 662829 732585 493134 573908 663653 737058 796645 865590 941558 493860 575126 665803 738009 797327 865597 941782 496147 575909 668688 738363 799761 866068 943250 496996 576450 671086 740892 801589 866092 944316 502447 578132 671830 741740 807717 866310 944494 502530 578459 673335 742264 808210 866322 945462 502546 581129 675213 742397 808690 866340 945468 502689 582268 676547 745051 812505 867052 945564 747581 946490 508013 583750 678220 813402 867053 509647 583850 678925 749955 510033 592413 679553 750277 820978 871897 818456 870146 949461 954805 510753 594915 680020 752292 821021 873539 955219 511222 596625 680234 752413 821390 873771 960176 515848 598367 681499 753968 822754 874232 960342 517312 599845 682958 756554 822962 875447 962268 520382 601310 686309 756727 825129 876802 963495 522562 602853 686352 757460 825920 880666 963674 523973 603393 686377 759870 827979 883050 966201 529219 605683 687003 763274 829256 885306 970070 530944 608914 687407 763286 830109 893174 970331 531639 612181 689287 766919 831329 893930 971434 532154 614247 691203 768491 831578 894235 971475 533414 614534 692249 768882 833106 897826 971667 533811 615369 692982 768886 833705 899237 972983 534181 617169 693547 768887 834217 899935 978540 534878 617863 696329 770580 834245 900111 978658 534964 619586 697811 771263 834543 902249 979896 539174 619737 697927 772984 834868 904111 979943 545396 621298 698411 773027 835287 904913 986097 548765 624135 698844 773053 836272 905587 987288 548907 625490 703510 773741 838152 908475 990337 549478 625665 706401 774804 838986 908866 990512 549890 627764 707981 774931 840433 909119 991340 551967 629492 711752 774993 843105 911940 991510 552464 629684 711942 775124 843699 914719 994619 554542 633345 714909 775791 844216 922196 997233 555092 638611 714941 776267 847417 924282 997335 555671 642234 715762 778794 848465 927829 997385