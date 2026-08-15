Shafaat Ali nominated for Civil Awards 2027 alongside 372 honorees
- By Sarah Brohi -
- Aug 15, 2026
Pakistani journalist Shafaat Ali announced about being nominated for the “Tamgha-i-Imtiaz”.
Taking to his official Instagram handle, he made a post and shared the joyful news of being selected as a nominee for the Tamgha-i-Imtiaz. He also added a caption to his post and noted, “Alhamdulillah I’m a little overwhelmed and a lot humbled to be nominated for a Civil Award in Arts to be awarded on 23rd March 2027”.
He continued, “Never imagined my name would end up on a list like this… life clearly has a strange sense of humour! Grateful to Allah, and to everyone who has been part of this journey. Please keep me in your prayers.” The comments section has been flooded with congratulations from fellow actors and actresses.
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The Government of Pakistan finalized the list of civil honors for March 23, 2027, honoring 372 individuals for their contributions across various fields. The awardees will be formally presented with their title on Pakistan Day.
The recipients of the award are as follows:
Arts
Hilal-i-Imtiaz
- Sultana Siddiqi – Production
Sitara-i-Imtiaz
- Bilqees Bano (Nisho Begum) – Acting
- Iftikhar Ahmed Thakur – Acting
- Syed Fasih Uddin Soharwardhy – Naat khawani
- Shakir Hussain – Compering
- Taranam Naz – Singing
- Saira John Peter – Opera singing
- Abida Ehsan – Art education, art history and painting
- Raja Changez Sultan – Painting
- Muhammad Naeem Tahir – Theatre
- Bashir Ahmed – Painting
President’s Award for Pride of Performance
- Mahmood Aslam – Acting
- Sarfraz Hussain Ansari – Acting and direction
- M Ehtesham Warsi (M Warsi) – Acting
- Arshad Hussain – Acting
- Ustad Mazhar Umrao Bundu Khan – Sarangi
- Ghazala Kaifi – Acting
- Khawaja Saleem Ahmad – Acting and directing
- Shazma Haleem – Acting
- Rafia Bano – Singing
- Jahangir Iqbal (Ustad Ejaz Tawakal Khan) – Classical music
- Shaukat Hussain Samrat (Pappu Samrat) – Choreography
- Aftab Zafar – Painting and illustration
- Tayyeba Aziz – Painting and sculpting
- Aleem Dad Khan – Visual Arts
- Allah Jurio – Boreendomaking
- Sheikh Muhammad Yousaf Arts – Kashmiri embroidery
- Ameer Buksh – Block printing
- Nasir Shahzad – Painting
- Nadeem Salamat – Qawwali
- Shahbaz Ali – Harmonium
- Syeda Maria Wasti – Acting
- Sania Saeed – Acting
- Gulshan Ara Syed – Singing
- Talib Hussain Dard – Music
- Mushtaq Shifai – Singing
- Muhammad Imran Qureshi – Painting
- Zohaib Hassan – Sarangi
- Hidayat Ullah Khan – Painting and sculpting
- Zulfiqar Jabbar Khan (Xulfi) – Music
- Syed Wahab Hussain Shah – Choreography
Tangha-i-Imtiaz
- Muhammad Noor Ul Hassan Malik Acting and anchoring
- Shafat Ali – Hosting
- Shiraz Uppal – Singing and music composition
- Jabbar Abbas – Singing
- Ali Saad – Painting
- Muhammad Ramzan – Khussamaking
- Jahangir Khan – Shoemaking
- Ghulam Haider – Sculpting and stone carving
- Rozi Khan – Balochi chawat making
- Akhtar Qureshi – Naat khawani
- Khan Muhammad Chachar – Naat khawani
- Hafiz Marghoob Ahmed Hamdani – Naat khawani
- Rubina Kazmi – Fashion design
Literature
Nishan-i-Imtiaz
- Asad Muhammad Khan – Playwriting and poetry
Hilal-i-Imtiaz
- Ejaz Rahim – Poetry
- Muhammad Khurshid Ul Hasan Rizvi – Poetry
Sitara-i-Imtiaz
- Muhammad Shakeel Adilzada – Short story writing
- Prof Brigadier (retd) Waheed Uz Zaman Tariq – Iqbal Studies
- Maqsood Hussain Jafri – Poetry
- Riaz ul Haq Tahir (Riaz Majeed) – Naat writing
- Muhammad Hafeez Khan – Writing
- Prof Dr Muhammad Saleem Mazhar – Writings on Sufism, historiography and culture
- Hashim Nadeem – Playwriting and novel writing
- Syed Ghulam Abbas (Muhsin Naqvi) – Poetry
President’s Award for Pride of Performance
- Dr Shahida Shaheen – Writing and poetry
- Ali Muhammad Farshi – Poetry
- Aslam Javed – Poetry
- Muhammad Muti-Ur-Rehman Mumtaz (Rehman Faris) – Poetry
- Syed Farid Ullah Shah Hassas – Writing
- Shafqat Ullah Mushtaq – Poetry and writing
- Nizakat Kalsoom (Kalsoom Zeb) – Writing and poetry
- Syed Wasi Ahmad Fatmi – Literature
Tamgha-i-Imtiaz
- Farida Hafeez – Writing
- Agha Gul (Agha Anwar Gul) – Short story and novel writing
- Noor Khan Muhammad Hasni – Writing
- Khalid Fateh Muhammad – Writing and translation
- Haleem Qureshi (Abdul Haleem) – Poetry
- Manzoom Ali – Literature
- Sherbaz Ali Khan Barcha – Literature
- Muhammad Siddique G Memon – History and archaeology
- Prof Dr Haroon-ur-Rasheed Tabassum – Literature
- Qaiser Abbas Sabir – Novel and travelogue writing
Sports
Sitara-i-Imtiaz
- Atta Mohammad Kakar – Senior boxing coach
- Dr Waseem A Tai – Yoga
President’s Award for Pride of Performance
- Bashir Bhola – Wrestling
- Kishmala Talat – Shooting
- Noor Zaman – Squash
- Sultan Muhammad Golden – Ramp jump
- Muhammad Waseem – Boxing
- Sadiq Muhammad – Cricket
Tamgha-i-Imtiaz
- Faiqa Riaz – Athletics