Sharjah Sehri Time, Iftar Time Today- Ramadan 2026 Calendar
- By Web Desk -
- Feb 18, 2026
Ramadan 2026 Sehri Iftar Timings Sharjah UAE | Complete Ramzan Calendar 2026 Sharjah United Arab Emirates
Sharjah’s Muslim community, renowned for its cultural heritage, family-friendly mosques like King Faisal Mosque, and community Iftar events, can rely on this reliable Ramadan 2026 calendar for precise Sehri (Suhoor/Fajr end) and Iftar (Maghrib) times in GST (+04:00, no DST). These timings help plan Sahur meals, daily prayers, Taraweeh, and iftars during the blessed month.
Important Note: Ramadan 1447 AH officially began in the UAE on the evening of February 17, 2026, with the first fast on February 18, 2026 (confirmed by UAE moon sighting committees and official announcements from Awqaf and emirate authorities). The month ends around March 18–19, 2026, followed by Eid ul-Fitr. Timings are astronomical estimates aligned with reliable sources such as AlAdhan.com (Muslim World League method), timesprayer.com, IslamicFinder, Gulf News, Khaleej Times, and local UAE patterns (Sharjah often similar to or slightly earlier than Dubai, later than Fujairah). Slight variations (1-5 minutes) may occur due to official emirate adjustments or mosque announcements. Always confirm with official UAE sources like your local masjid in Sharjah.
Here is the Ramadan 2026 Calendar Sharjah with Sehri and Iftar timings.
|Ramadan
|Date
|Day
|Sehri (Fajr End)
|Iftar (Maghrib)
|1
|18 Feb
|Wed
|5:34 am
|6:13 pm
|2
|19 Feb
|Thu
|5:33 am
|6:14 pm
|3
|20 Feb
|Fri
|5:32 am
|6:15 pm
|4
|21 Feb
|Sat
|5:31 am
|6:16 pm
|5
|22 Feb
|Sun
|5:31 am
|6:17 pm
|6
|23 Feb
|Mon
|5:30 am
|6:17 pm
|7
|24 Feb
|Tue
|5:29 am
|6:18 pm
|8
|25 Feb
|Wed
|5:28 am
|6:19 pm
|9
|26 Feb
|Thu
|5:27 am
|6:19 pm
|10
|27 Feb
|Fri
|5:26 am
|6:20 pm
|11
|28 Feb
|Sat
|5:25 am
|6:21 pm
|12
|01 Mar
|Sun
|5:24 am
|6:21 pm
|13
|02 Mar
|Mon
|5:23 am
|6:22 pm
|14
|03 Mar
|Tue
|5:22 am
|6:22 pm
|15
|04 Mar
|Wed
|5:21 am
|6:23 pm
|16
|05 Mar
|Thu
|5:20 am
|6:24 pm
|17
|06 Mar
|Fri
|5:19 am
|6:24 pm
|18
|07 Mar
|Sat
|5:18 am
|6:25 pm
|19
|08 Mar
|Sun
|5:17 am
|6:25 pm
|20
|09 Mar
|Mon
|5:16 am
|6:26 pm
|21
|10 Mar
|Tue
|5:15 am
|6:26 pm
|22
|11 Mar
|Wed
|5:14 am
|6:27 pm
|23
|12 Mar
|Thu
|5:13 am
|6:27 pm
|24
|13 Mar
|Fri
|5:12 am
|6:28 pm
|25
|14 Mar
|Sat
|5:11 am
|6:28 pm
|26
|15 Mar
|Sun
|5:10 am
|6:29 pm
|27
|16 Mar
|Mon
|5:09 am
|6:29 pm
|28
|17 Mar
|Tue
|5:08 am
|6:30 pm
|29
|18 Mar
|Wed
|5:07 am
|6:30 pm
|30
|19 Mar
|Thu
|5:06 am
|6:31 pm
These timings reflect fairly consistent fasting hours (around 12.5–13.5 hours) due to Sharjah’s near-equatorial latitude with gradual slight increases in daylight during this period. Sharjah timings are typically between Dubai (slightly later) and eastern emirates like Fujairah (earlier).
May Allah accept your fasts, duas, and good deeds this Ramadan 2026. May the month bring peace, barakah, and unity to the Muslim community in Sharjah and around the world. Ramadan Mubarak!