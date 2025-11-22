Sri Lanka opt to bat against Pakistan

Sri Lanka have won the toss and opted to bat first against Pakistan in the third match of the T20I tri-series on Saturday.

The match is being played at the Rawalpindi Cricket Stadium.

Pakistan and Sri Lanka have come face-to-face 24 times in T20Is, with Pakistan leading the head-to-head record with 14 victories, while Sri Lanka triumphed on 10 occasions.

Pakistan are entering the game as favourites, following a series sweep against Sri Lanka, and a victory over Zimbabwe in the series opener.

Playing XI

Pakistan: 1. Saim Ayub, 2. Sahibzada Farhan, 3. Babar Azam, 4. Salman Ali Agha, 5. Usman Khan, 6. Fakhar Zaman, 7. Muhammad Nawaz, 8. Faheem Ashraf, 9. Mohammad Wasim, 10. Salman Mirza, 11. Abrar Ahmed

Sri Lanka: 1. Pathum Nissanka, 2. Kusal Mendis, 3. Kamil Mishara, 4. Kusal Janith Perera, 5. Dasun Shanaka, 6. Janith Liyanage, 7. Kamindu Mendis, 8. Wanindu Hasaranga, 9. Dushmantha Chameera, 10. Vijayakanth Viyaskanth, 11. Eshan Malinga