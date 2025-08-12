Dollar and other Currency Rates in Pakistan Today – August 12, 2025

The State Bank of Pakistan (SBP) has released its latest Mark-to-Market (M2M) currency rates for August 12, 2025, providing critical guidance for businesses, investors, and individuals navigating Pakistan’s dynamic financial landscape.

These rates, compiled from brokerage houses and Reuters Eikon Terminal, reflect the weighted average of closing interbank exchange rates, focusing on the US Dollar (USD) and key currencies such as theUS Dollar (USD), Saudi Riyal (SAR), UAE Dirham (AED), Kuwaiti Dinar (KWD), Canadian Dollar (CAD), and Qatari Riyal (QAR).

Key Currency Rates in Pakistan Today

Below are the exchange rates for major currencies against the Pakistani Rupee (PKR) as of August 12, 2025, from SBP’s M2M rates, compared to August 11 rates:

Saudi Riyal (SAR): Ready: PKR 75.2553 (August 11: PKR 75.2648, down by PKR 0.0095) 1-Month: PKR 75.5547 (August 11: PKR 75.5805, down by PKR 0.0258) 3-Month: PKR 76.1125 (August 11: PKR 76.1528, down by PKR 0.0403) 6-Month: PKR 76.6200 (August 11: PKR 76.6722, down by PKR 0.0522) 1-Year: PKR 78.2275 (August 11: PKR 78.2423, down by PKR 0.0148)

The SAR’s continued slight decline may offer marginal relief for remittances and Hajj/Umrah travel costs.

UAE Dirham (AED): Ready: PKR 76.8903 (August 11: PKR 76.9001, down by PKR 0.0098) 1-Month: PKR 77.2534 (August 11: PKR 77.2766, down by PKR 0.0232) 3-Month: PKR 77.9089 (August 11: PKR 77.9469, down by PKR 0.0380) 6-Month: PKR 78.5079 (August 11: PKR 78.5581, down by PKR 0.0502) 1-Year: PKR 80.3883 (August 11: PKR 80.4024, down by PKR 0.0141)

The AED’s minor decrease could slightly reduce expenses for trade and expatriate transactions.

Kuwaiti Dinar (KWD): Ready: PKR 923.9310 (August 11: PKR 924.2601, down by PKR 0.3291) 1-Month: PKR 928.7625 (August 11: PKR 929.2699, down by PKR 0.5074) 3-Month: PKR 937.0596 (August 11: PKR 937.7465, down by PKR 0.6869) 6-Month: PKR 944.3792 (August 11: PKR 945.3065, down by PKR 0.9273) 1-Year: PKR 967.3209 (August 11: PKR 967.8057, down by PKR 0.4848)

The KWD’s decline may ease costs for high-value transactions.

Canadian Dollar (CAD): Ready: PKR 204.9477 (August 11: PKR 205.0929, down by PKR 0.1452) 1-Month: PKR 206.2172 (August 11: PKR 206.3768, down by PKR 0.1596) 3-Month: PKR 208.4887 (August 11: PKR 208.7033, down by PKR 0.2146) 6-Month: PKR 210.5921 (August 11: PKR 210.8556, down by PKR 0.2635) 1-Year: PKR 217.0571 (August 11: PKR 217.2549, down by PKR 0.1978)

The CAD’s decrease could lower costs for Pakistan’s trade and diaspora in Canada.

Qatari Riyal (QAR): Ready: PKR 77.4874 (August 11: PKR 77.4930, down by PKR 0.0056) 1-Month: PKR 77.8473 (August 11: PKR 77.8783, down by PKR 0.0310) 3-Month: PKR 78.5126 (August 11: PKR 78.5554, down by PKR 0.0428) 6-Month: PKR 79.1056 (August 11: PKR 79.1639, down by PKR 0.0583) 1-Year: PKR 80.9631 (August 11: PKR 80.9822, down by PKR 0.0191)

The QAR’s slight decline may reduce expenses for Pakistanis working in Qatar.

US Dollar (USD): Ready: PKR 282.4180 (August 11: PKR 282.4539, down by PKR 0.0359) 1-Month: PKR 283.7193 (August 11: PKR 283.8011, down by PKR 0.0818) 3-Month: PKR 286.0763 (August 11: PKR 286.2049, down by PKR 0.1286) 6-Month: PKR 288.1984 (August 11: PKR 288.3796, down by PKR 0.1812) 1-Year: PKR 294.9567 (August 11: PKR 295.0085, down by PKR 0.0518)

The USD’s slight decline aligns with open market trends reported on X, where the USD was quoted at PKR 283.552, slightly higher than SBP’s ready rate, potentially easing import costs.



Other Notable Currencies

Other major currencies also show changes compared to August 11:

Euro (EUR): Ready: PKR 328.1556 (August 11: PKR 328.8328, down by PKR 0.6772), with 6-month at PKR 339.9572 (August 11: PKR 340.7673, down by PKR 0.8101).

Ready: PKR 328.1556 (August 11: PKR 328.8328, down by PKR 0.6772), with 6-month at PKR 339.9572 (August 11: PKR 340.7673, down by PKR 0.8101). British Pound (GBP): Ready: PKR 380.0781 (August 11: PKR 380.0700, up by PKR 0.0081), with 6-month at PKR 389.6775 (August 11: PKR 389.8418, down by PKR 0.1643).

Ready: PKR 380.0781 (August 11: PKR 380.0700, up by PKR 0.0081), with 6-month at PKR 389.6775 (August 11: PKR 389.8418, down by PKR 0.1643). Swiss Franc (CHF): Ready: PKR 348.6642 (August 11: PKR 348.9239, down by PKR 0.2597), with 6-month at PKR 365.2390 (August 11: PKR 365.5406, down by PKR 0.3016).

Ready: PKR 348.6642 (August 11: PKR 348.9239, down by PKR 0.2597), with 6-month at PKR 365.2390 (August 11: PKR 365.5406, down by PKR 0.3016). Australian Dollar (AUD): Ready: PKR 183.5999 (August 11: PKR 184.0611, down by PKR 0.4612), with 6-month at PKR 188.6670 (August 11: PKR 189.2227, down by PKR 0.5557).

Ready: PKR 183.5999 (August 11: PKR 184.0611, down by PKR 0.4612), with 6-month at PKR 188.6670 (August 11: PKR 189.2227, down by PKR 0.5557). Singapore Dollar (SGD): Ready: PKR 219.6267 (August 11: PKR 219.8256, down by PKR 0.1989), with 6-month at PKR 228.1042 (August 11: PKR 228.3471, down by PKR 0.2429).

The rates are sourced from the State Bank of Pakistan’s official M2M release

