Dollar and other Currency Rates in Pakistan Today - September 17, 2025
- Sep 17, 2025 -
The State Bank of Pakistan (SBP) has released its latest Mark-to-Market (M2M) currency rates for September 17, 2025, providing critical insights for businesses, investors, and individuals navigating Pakistan’s financial landscape.
Pakistan Currency Rates Today- Latest Updates
These rates, compiled from brokerage houses and Reuters Eikon Terminal, reflect the weighted average of closing interbank exchange rates, with a focus on the US Dollar (USD) and key currencies such as the Saudi Riyal (SAR), UAE Dirham (AED), Kuwaiti Dinar (KWD), Canadian Dollar (CAD), and Qatari Riyal (QAR). This article details today’s rates, compares them with those from September 16, 2025, and incorporates sentiment from posts on X to highlight current trends and economic implications.
Key Currency Rates in Pakistan Today
Below are the exchange rates for major currencies against the Pakistani Rupee (PKR) as of September 17, 2025, from SBP’s M2M rates, with comparisons to September 16 rates:
- Saudi Riyal (SAR):
- Ready: 75.0463 (September 16: 75.0541, down by PKR 0.0078)
- 1-Month: 75.3561 (September 16: 75.3586, down by PKR 0.0025)
- 3-Month: 75.9752 (September 16: 75.9752, unchanged)
- 6-Month: 76.5433 (September 16: 76.5433, unchanged)
- 1-Year: 77.9288 (September 16: 77.9288, unchanged) The SAR’s slight decline in ready rates may offer marginal relief for remittances and Hajj/Umrah travel expenses.
- UAE Dirham (AED):
- Ready: 76.6428 (September 16: 76.6428, unchanged)
- 1-Month: 77.0287 (September 16: 77.0287, unchanged)
- 3-Month: 77.7763 (September 16: 77.7763, unchanged)
- 6-Month: 78.4421 (September 16: 78.4421, unchanged)
- 1-Year: 80.1354 (September 16: 80.1354, unchanged) The AED’s steady rates could maintain expenses for trade and expatriate transactions.
- Kuwaiti Dinar (KWD):
- Ready: 922.4483 (September 16: 922.4483, unchanged)
- 1-Month: 927.6202 (September 16: 927.6202, unchanged)
- 3-Month: 937.2053 (September 16: 937.2053, unchanged)
- 6-Month: 945.6635 (September 16: 945.6635, unchanged)
- 1-Year: 966.7090 (September 16: 966.7090, unchanged) The KWD’s steady rates may sustain costs for high-value transactions.
- Canadian Dollar (CAD):
- Ready: 204.4169 (September 16: 204.4169, unchanged)
- 1-Month: 205.7258 (September 16: 205.7258, unchanged)
- 3-Month: 208.2441 (September 16: 208.2441, unchanged)
- 6-Month: 210.5314 (September 16: 210.5314, unchanged)
- 1-Year: 216.4236 (September 16: 216.4236, unchanged) The CAD’s stability could keep costs steady for Pakistan’s trade and diaspora in Canada.
- Qatari Riyal (QAR):
- Ready: 77.2284 (September 16: 77.2284, unchanged)
- 1-Month: 77.6154 (September 16: 77.6154, unchanged)
- 3-Month: 78.3681 (September 16: 78.3681, unchanged)
- 6-Month: 79.0154 (September 16: 79.0154, unchanged)
- 1-Year: 80.6230 (September 16: 80.6230, unchanged) The QAR’s steady rates may keep expenses consistent for Pakistanis working in Qatar.
- US Dollar (USD):
- Ready: 281.5037 (September 16: 281.5128, down by PKR 0.0091)
- 1-Month: 282.8874 (September 16: 282.9149, down by PKR 0.0275)
- 3-Month: 285.5311 (September 16: 285.5946, down by PKR 0.0635)
- 6-Month: 287.8439 (September 16: 287.9822, down by PKR 0.1383)
- 1-Year: 294.0197 (September 16: 294.0487, down by PKR 0.0290) The USD’s minor decline may offer slight relief for import costs, with open market rates around 281.5 to 282.65 PKR per USD from sources like Wise and FOREX.pk.
Other Notable Currencies
Other major currencies also show changes compared to September 16:
- Euro (EUR): Ready: 333.3566 (September 16: 332.0162, up by PKR 1.3404), with 6-month at 345.5946.
- British Pound (GBP): Ready: 383.8162 (September 16: 383.6175, up by PKR 0.1987), with 6-month at 393.9241.
- Swiss Franc (CHF): Ready: 357.3969 (September 16: 355.3557, up by PKR 2.0412), with 6-month at 374.4235.
- Australian Dollar (AUD): Ready: 187.6926 (September 16: 187.5720, up by PKR 0.1206), with 6-month at 193.1033.
- Singapore Dollar (SGD): Ready: 220.2502 (September 16: 220.2502, unchanged), with 6-month at 230.5081.
