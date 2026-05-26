Eid al-Adha 2026 Namaz Timings in Islamabad
- By Fahad Ali -
- May 26, 2026
Islamabad, May 26, 2026 – Eid al-Adha 2026 is confirmed for Wednesday, May 27, 2026 (10 Dhul Hijjah 1447 AH). The twin cities of Islamabad and Rawalpindi are all set for grand congregational Eid prayers at iconic mosques and Eidgahs.
The Capital Development Authority (CDA), local Auqaf authorities, and individual mosques have announced detailed timings to ensure smooth arrangements for thousands of worshippers.
Eid al-Adha 2026 Prayer Timings in Islamabad & Rawalpindi (Official)
Here is the comprehensive schedule from reliable announcements:
Faisal Mosque (National Mosque)
- 6:30 AM — Led by DG Dawah Academy Dr Muhammad Ilyas.
Early Morning Prayers (6:00 AM – 6:45 AM)
- Jamia Islamabad, I-8 Markaz — 6:00 AM (Mufti Dr Muhammad Zafar Iqbal Jalali)
- Jamia Masjid Madni, Dhoke Munshi Chaklala — 6:15 AM (Maulana Muhammad Safeer Ziai)
- Jamia Masjid D-Block, Media Town — 6:15 AM
- Central Eidgah Sharif, Rawalpindi — 6:30 AM (Maulana Hafiz Muhammad Iqbal Rizvi)
- Jamia Masjid Ghousia Tehkhana Wali, Azizabad — 6:30 AM (Allama Muhammad Haider Alvi)
7:00 AM & Later Slots
- Jamia Masjid C-Block, Media Town — 7:00 AM (Mufti Muhammad Jahangir)
- Idara Taleemat-e-Islamia, Gulberg Green — 7:00 AM (Allama Syed Ubaid Rehan Shah)
- Jamia Masjid Anwar-e-Madina, A-Block Media Town — 6:45 AM (Mufti Dr Muhammad Zahoor Jalali)
- Astana Aliya Naqshbandia Aliya, Street 7-B Bhara Kahu — 6:45 AM (Pir Ubaid Ahmad Ubaid)
- Markazi Jamia Masjid Muhammad Jan, Tench Bhata, Rawalpindi — 7:30 AM (Maulana Raza ul Mustafa Noorani)
- Idara Taleemat-e-Islamia, G-11 Sector — 8:00 AM (Allama Pir Syed Riaz Hussain Shah)
DHA Islamabad-Rawalpindi mosques typically hold multiple Jamaats starting from 7:30 AM onwards (1st Jamaat around 8:00 AM in many phases).
Guidelines for Worshippers
- Perform ghusl, wear your best clothes, and recite Takbir-e-Tashriq on the way.
- Eid prayer consists of 2 rak’ahs with extra Takbeerat, followed by the khutbah. No Adhan or Iqamah is called.
- Arrive early to avoid congestion. Special arrangements for women are available at select mosques.
- Public holidays: May 26–28, 2026.
- Follow traffic advisories around Faisal Mosque, I-8, G-11, Blue Area, and Rawalpindi areas.
Significance of Eid al-Adha
Eid al-Adha commemorates Prophet Ibrahim’s (AS) devotion and willingness to sacrifice for Allah’s command. It promotes sacrifice, charity through Qurbani meat distribution, family unity, and compassion for the needy.
Authorities have made arrangements for organized Qurbani and waste disposal. Citizens are urged to follow safety and cleanliness guidelines.
For any last-minute changes, check official CDA, mosque announcements, or trusted sources like Daily Ausaf on the evening of May 26. Stay safe and celebrate responsibly.
Timings are based on official announcements and may have minor local adjustments.