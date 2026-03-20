Eid ul-Fitr 2026 Namaz Timings in Karachi
- By Web Desk -
- Mar 20, 2026
Karachi residents are gearing up for joyous Eid ul-Fitr celebrations as the Central Ruet-e-Hilal Committee has officially confirmed that Eid ul-Fitr 2026 will be observed on Saturday, March 21, 2026. The Shawwal moon was not sighted anywhere in Pakistan on March 19 evening, making Ramadan 1447 a full 30 days and shifting Eid to Saturday.
Eid Namaz (Eid Prayer) will be offered across the city shortly after sunrise on March 21. Most congregations in Karachi mosques and Eidgahs are scheduled between 6:45 AM and 7:45 AM, with some later slots up to 10:00 AM for convenience. Large gatherings are expected at major Eidgahs near Mazar-e-Quaid, Lyari, Malir, and open grounds.
Authorities have released detailed area-wise Eid Namaz timings to help worshippers plan ahead. Residents are advised to reach their local mosque or Eidgah at least 15-20 minutes early to avoid congestion. Enhanced security and traffic arrangements will be in place across Karachi.
Eid Namaz Timings in Karachi 2026 – Area-Wise Schedule
Here is the complete list of confirmed Eid Prayer timings compiled from official mosque announcements:
Gulshan-e-Iqbal / Gulistan-e-Johar / Scheme 33
- Jamia Masjid Bait-ul-Mukarram (Gulshan-e-Iqbal): 7:30 AM
- Jamia Masjid Imam Ibn Taymiyyah (Gulshan Block 6): 7:15 AM
- Jamia Masjid Yaseen-ul-Quran (Gulshan Block 19): 7:15 AM
- Jamia Masjid Amina (Gulshan-e-Iqbal): 7:15 AM
- Jamia Masjid Quba (Gulshan Block 3): 7:45 AM
- Jamia Madania Islamia (Gulshan-e-Iqbal): 7:30 AM
- Jamia Masjid Siddiq (Ahl-e-Hadith, Johar Block 11): 8:00 AM
- Overseas Bungalows Eidgah (Johar Block 17): 7:15 AM
- Mustafa Mosque (Gulistan-e-Johar): 8:00 AM
- Lawn KMC Society (Scheme 33): 6:45 AM
- Jamia Masjid Al-Khalil (Scheme 33): 6:55 AM
North Nazimabad / Nazimabad / FB Area / Buffer Zone / North Karachi
- Jamia Masjid Zakia (Nazimabad No. 5): 7:45 AM
- Anubhai Park Eidgah (Nazimabad No. 4): 7:40 AM
- Jamia Masjid Farooqi (North Karachi): 7:00 AM
- Jamia Masjid Bab-us-Salam (North Karachi): 6:55 AM
- Eidgah Ground (Sector 2, North Karachi): 7:00 AM
- Jamia Masjid Noor-ul-Haram (North Karachi): 7:30 AM
- Jamia Masjid Usman Ghani (Surjani Town): 7:30 AM
- Jamia Masjid Abu Huraira (Surjani Town): 7:15 AM
- Jamia Masjid Quba (Surjani Town): 6:45 AM
- Noor Mustafa Mosque (Surjani): 9:00 AM
- Karachi Dental College Ground (North Nazimabad): 7:15 AM
Saddar / Burns Road / PECHS / Jamshed Road / Soldier Bazaar
- Jamia Masjid Dakhni (Pakistan Chowk): 7:45 AM
- Jamia Masjid Sunheri (Burns Road): 7:45 AM
- Jamia Masjid Khalid bin Waleed (PECHS): 6:55 AM
- Jamia Masjid Subhaniya (Jamshed Road): 6:50 AM
- Kanz-ul-Iman Mosque (Guru Mandir): 6:55 AM
- Jamia Masjid Jheel Wali (Guru Mandir): 6:50 AM
- Safaid Mosque (Soldier Bazaar): 6:55 AM
- Qadri Mosque (Soldier Bazaar): 10:00 AM
- Jamia Masjid Ghafooria (Soldier Bazaar): 7:00 AM
- Jamia Masjid Noor Subhani (Nishtar Road): 7:15 AM
Clifton / DHA / Defence
- Abdullah Shah Ghazi Mosque (Clifton): 7:30 AM
- Sadiq Sports Ground (Clifton Block 8): 6:45 AM
- Readison Lawn (Defence): 7:30 AM
- Faizan-e-Saifiya Mosque (Clifton): 8:00 AM
- Jamia Nooria Razvia (Clifton): 8:30 AM
Korangi / Landhi / Malir / Bin Qasim
- Jamia Masjid Aqsa Eidgah (Landhi): 7:30 AM
- Jamia Masjid Tayyiba (Landhi): 8:00 AM
- Jamia Masjid Al-Huda (Landhi): 7:15 AM
- Indus Hospital Eidgah (Korangi Crossing): 7:30 AM
- Jamia Masjid Siddiqia Razvia (Korangi): 7:00 AM
- Jamia Masjid Maryam (Korangi): 8:30 AM
- Jamia Masjid Madina (Bin Qasim Town): 8:15 AM
- Jamia Masjid Muhammadi (Malir): 8:00 AM
- Central Eidgah Malir (Malir): 7:30 AM
Lyari / Keamari
- Noor Habib Mosque (Lyari): 6:55 AM
- Rehmat Mosque (Lyari): 7:00 AM
- Ghausia Mosque (Lyari): 7:30 AM
- Mullah Umar Mosque (Lyari): 7:30 AM
- Baghdadi Mosque (Lyari): 8:00 AM
- Meva Shah Mosque (Lyari): 8:00 AM
- Lyari Stadium Eidgah (Lyari): 7:30 AM
- Keamari Mosque (Keamari): 7:30 AM
Gulshan-e-Maymar / Sohrab Goth / Super Highway
- Jamia Masjid Ayesha (Gulshan-e-Maymar): 6:45 AM
- Central Eidgah Gulshan-e-Maymar (Maymar): 7:15 AM
- Jamia Masjid Rehmat-ul-Alameen (Maymar): 6:55 AM
- Jamia Masjid Rehman (Maymar Bungalows): 7:45 AM
- Abdullah Gabol Goth Eidgah (Near Maymar): 7:15 AM
Note: Timings may vary slightly by mosque management. Always confirm with your local imam or mosque committee for any last-minute changes.
Tips for Eid ul-Fitr Namaz in Karachi 2026
- Arrive early — Parking and seating fill up quickly, especially at popular Eidgahs.
- Dress modestly and follow Sunnah etiquette.
- Security alert — Cooperate with law enforcement; avoid carrying unnecessary items.
- Traffic advisory — Expect road closures near major prayer venues; use alternate routes.
- Perform the Eid prayer in congregation for maximum blessings.
Eid ul-Fitr marks the end of Ramadan with joy, forgiveness, and charity. Karachi’s mosques and Eidgahs will echo with Takbeerat as millions offer Eid Namaz on March 21.
Happy Eid ul-Fitr 2026 to all! May Allah accept your prayers and fasting. For real-time updates, check your local mosque announcements or official Karachi portals.
Source: Official Ruet-e-Hilal Committee announcement and verified mosque schedules released March 20, 2026.