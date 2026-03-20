Eid ul-Fitr 2026 Namaz Timings in Lahore
- By Web Desk -
- Mar 20, 2026
Lahore residents are preparing for heartfelt Eid ul-Fitr festivities as the Central Ruet-e-Hilal Committee confirmed that Eid ul-Fitr 2026 will fall on Saturday, March 21, 2026. No credible sighting of the Shawwal moon was reported anywhere in Pakistan on March 19 evening, completing Ramadan 1447 AH with 30 days and setting Eid for Saturday.
Eid Namaz will be performed in congregations across Lahore mosques, historic sites, and open grounds shortly after sunrise. Major prayers are scheduled between 7:00 AM and 8:45 AM, with the grandest gathering at the iconic Badshahi Mosque starting at 8:45 AM. Other large venues include Minar-e-Pakistan grounds, Model Town parks, and various neighborhood Eidgahs.
Lahore authorities and mosque committees have shared detailed area-wise Eid Namaz timings for smooth planning. Worshippers should arrive 15-30 minutes early due to expected large crowds. Security, traffic management, and parking arrangements will be heightened citywide.
Eid Namaz Timings in Lahore 2026 – Area-Wise Schedule
Compiled from official announcements and mosque schedules:
Badshahi Mosque & Walled City / Shahdara / Ravi Road
- Badshahi Mosque (main congregation): 8:45 AM
- Jamia Masjid Data Darbar: 7:30 AM
- Jamia Masjid Lahore (Walled City): 7:45 AM
- Eidgah near Minar-e-Pakistan: 7:30 AM
- Jamia Masjid Awan Market: 7:15 AM
Model Town / Gulberg / Johar Town / Valencia
- Model Town Central Park Eidgah: 7:30 AM
- Valencia Central Mosque: 7:45 AM
- Jamia Masjid Gulberg (main): 7:15 AM
- Jamia Masjid Johar Town Block R: 7:00 AM
- Eden Park Eidgah (Johar Town): 7:30 AM
Sabzazar / Multan Road / Township / Iqbal Town
- Jamia Mosque Khadrak Sata Mal (Multan Road): 7:00 AM
- Jamia Mosque Madina (Auto Market, Lari Adda, Badami Bagh): 7:00 AM
- Jamia Mosque Baitul Mukarram (Riwaz Garden): 7:00 AM
- Darul Uloom Madania (Rasool Park, H Block, Sabzazar): 7:00 AM
- Jamia Mosque Taqwa (Jamil Town, Sabzazar): 7:00 AM
- Ideal Park Eidgah (Township): 7:00 AM
DHA / Cantt / Askari / Defence Areas
- DHA Phase 1 Masjid E: 7:30 AM
- DHA Phase 2 Masjid T: 7:30 AM
- DHA Phase 3 Masjid W: 7:30 AM
- DHA Phase 4 Masjid DD: 7:30 AM
- DHA Phase 5 Masjid G: 7:30 AM
- Capt Fasih Babar Amin Shaheed Sports Complex (Phase 6 Cricket Ground): 7:30 AM
- DHA Phase 8 Masjid P: 7:30 AM
Samanabad / Muslim Town / Garden Town / Faisal Town
- Jamia Masjid Samanabad: 7:15 AM
- Jamia Masjid Muslim Town: 7:30 AM
- Garden Town Central Mosque: 7:45 AM
- Faisal Town Eidgah: 7:00 AM
Allama Iqbal Town / Mustafa Town / Ali Town
- Jamia Masjid Allama Iqbal Town: 7:00 AM
- Mustafa Town Eid Ground: 7:15 AM
- Jamia Masjid Ali Town: 7:30 AM
Note: These timings are based on verified mosque and local committee announcements as of March 20, 2026. Slight variations may occur—confirm with your local imam or mosque notice board for any updates.
Tips for Eid ul-Fitr Namaz in Lahore 2026
- Reach early to secure space, especially at Badshahi Mosque and major Eidgahs.
- Follow Sunnah: Wear clean, modest attire and perform Ghusl before heading out.
- Security cooperation — Follow police instructions; avoid large bags or unnecessary items.
- Traffic plan — Roads around key venues like Badshahi Mosque and Minar-e-Pakistan may see closures; plan alternate routes.
- Offer prayers in Jamaat for greater reward and join family in Takbeer recitation.
Eid ul-Fitr brings joy, gratitude, and community spirit after a month of devotion. Lahore’s mosques and grounds will resound with Eid greetings and prayers on March 21.
Eid Mubarak to all from Lahore! May Allah accept your ibadat and bring peace and blessings.
Source: Central Ruet-e-Hilal Committee declaration (March 19-20, 2026) and compiled mosque/Eidgah schedules from Lahore religious authorities.