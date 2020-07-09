Deputy Ruler of Sharjah dies in London
SHARJAH: Deputy Ruler of Sharjah Sheikh Ahmed bin Sultan Al Qasimi has died in London on Thursday.
According to local media reports, a three-day mourning period is announced and will be marked as soon as his body returns to Emirates, followed by flags to be flown at half-mast.
The Royal Court of Sheikh Dr Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Ruler of Sharjah, said condolences would be received through phone calls, due to the coronavirus outbreak preventing gatherings, and that phone numbers would be made public in due course.
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. ديوان حاكم الشارقة ينعى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي . في 9 يوليو 2020 / نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة الذي وافته المنية اليوم الخميس 18 ذو القعدة 1441 هجرية الموافق 9 يوليو 2020 ميلادية، في المملكة المتحدة. . وفيما يلي نص البيان // بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم. . بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة الذي وافاه الأجل المحتوم في لندن بالمملكة المتحدة البريطانية، اليوم الخميس 18 ذو القعدة 1441 هجرية الموافق 9 يوليو 2020 ميلادية. . ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى أهل الفقيد وذويه، وعموم آل القواسم الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون //. . هذا وقد تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من وقت وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه. . وسيتم تقبل التعازي في الفقيد طوال فترة العزاء عبر الاتصال الهاتفي من خلال أرقام سوف يتم تحديدها والإعلان عنها لاحقاً.
Sheikh Mohammed bin Rashid, Vice President and Ruler of Dubai, led tributes online and offered his condolences to the Sharjah Ruler.
Sheikh Mohamed bin Zayed, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the Armed Forces, also paid his respects.
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“My sincere condolences to my brother Sheikh Sultan bin Muhammad Al Qasimi and his family on the passing of Sheikh Ahmed bin Sultan Al Qasimi,” he said.
“I pray they are granted patience and solace during these difficult and trying times. May he rest in peace.”
The funeral prayer will also be offered after the body return to the United Arab Emirates (UAE).