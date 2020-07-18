News anchor’s tooth falls out on-air, and she doesn’t miss a beat
A Ukrainian news anchor kept her cool when she caught her tooth as it fell out of her mouth while she was on the air.
Marichka Padalko, an anchor of the country’s TSN channel, was reading the news live during the prime-time show at night when part of her front tooth fell out.
Padalko had simply lifted her hand up to catch the tooth and continued her report. However, the gap left by the missing tooth was noticed by eagle-eyed viewers and a buzz started online soon.
Marichka Padalko took to her Instagram page to share the clip of the incident.
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Нова “слава” прийшла звідки не чекали …. і підтримка теж😍. Так, в мене справді сьогодні під час прямого ефіру ТСН о 9:00 випала частина переднього зуба). Це, напевно, найкурйозніший мій досвід за двадцять років роботи ведучою. Прямий ефір тим і прекрасний, що завжди непередбачуваний. Так, в 2013 я вперше прямо в своєму ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка😪 на протесті під Київрадою, а кілька років тому мою ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, що забігла зі студії @snidanok Цього разу моя колега @nata_goncharova мені написала, мовляв, “ти так зреагувала, ніби ти щодня губиш зуби😀”. Ні, не щодня😁. Просто саме зараз я вирішила виправити ту прикрість, яка сталася понад десять тому. В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати “іграшкою” навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося… Чесно кажучи, думала, що інцидент пройде непоміченим. Саме цей епізод свідомо не виклали на YouTube канал ТСН. Але ми недооцінили уважність наших глядачів. Блогерка @ekulka виклала це в своєму профілі, і …. понеслося по всіх виданнях, і не лише українських. В усій цій історії мене особисто вразила та кількість підтримки, яку я отримала) – і в коментарях, і в особистих повідомленнях. Друзі, велике Вам спасибі❤️))). В будь-якій ситуації зберігаємо спокій💪 Завтра вранці побачимось📺 в @tsnua
The mother-of-three explained that the broken tooth resulted from an accident with her daughter more than 10 years ago. Giving details about the backstory, she wrote: “I had a heavy metal alarm clock in my bedroom and one time my little daughter grabbed it and started swinging it around while I was sleeping. It hit half of my tooth when I was yawning in the bed.”
She had followed her dentist’s advice to avoid biting on hard food with her front tooth, but she forgot to keep that routine until the end of her treatment, and that’s exactly what resulted in the accident.
She said her colleague wrote to her saying, “you reacted as if you lost your teeth every day”. And not just her colleagues, many TV journalist commented on the post and praised her for handling the situation like “a boss” and said her reaction to the entire episode was inspiring.