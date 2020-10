 ‘PM Imran expressed displeasure over FIR against Nawaz’: Fawad Chaudhry

ISLAMABAD: Federal Minister for Science and Technology Fawad Chaudhry on Monday said that Prime Minister Imran Khan expressed his immense displeasure over a recent first information report (FIR) lodged against former prime minister Nawaz Sharif and his aides, ARY News reported.

Taking to the social networking website, ‘Twitter’, Fawad Chaudhry said that “PM Imran Khan was unware of any such FIR against Nawaz Sharif, when I informed him about the case, he expressed immense displeasure.”

وزیر اعظم کو اس FIR کا کوئ علم نہیں تھا جب میں ان کے علم میں لایا کہ اس طرح ایک FIR ہوئ ہے جس میں نواز شریف اور دیگر لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے انھوں نے شدید ناپسندیدگی کا ااظہار کیا ، ہو سکتا ہے کسی نے کاروائ ڈالنے کیلئے ایسا کیا ہو دیکھتے ہیں۔ https://t.co/uZYnwX2FCR — Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) October 5, 2020

The minister said that maybe someone wanted to implicate the former prime minister in a case.

بغاوت کے مقدمے بنانا ہماری پالیسی نہیں ہے، یہ نواز شریف کے دور کی باتیں ہیں، تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے سیاست کی شطرنج پر ابھی ہماری چال باقی ہے، نون لیگ پیادے بچائے شاہ اور وزیر کا کھیل ابھی دور ہے، ابھی کھیل شروع ہوا ہے جلدی کیا ہے۔ — Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) October 5, 2020

Special Assistant to Prime Minister on Political Communication Dr Shahbaz Gill, in his tweet, said that filing treason cases against politicians was not his government policy, adding that PML-N government had been using these tactics in its tenure.

The FIR did not contain any clause of terrorism, he said and added that sedition clause was added in the case.

ہماری حکومت سیاسی لوگوں پر غداری کے مقدمے بنانے کہ حق میں نہیں ہے۔ یہ کام ن لیگ کیا کرتی تھی اور ہم اس پر اعتراض کرتے تھے۔ اس ایف آئی آر میں غداری کی کوئی دفعہ شامل نہیں ہے۔ اس میں sedition کی دفعات شامل ہیں۔ جو غداری کا جرم نہیں۔sedition کی definition لف کر رہا ہوں۔ pic.twitter.com/PpazV9gn5L — Dr. Shahbaz GiLL (@SHABAZGIL) October 5, 2020

Read More: Nawaz Sharif, other PML-N leaders booked on treason charges

Earlier today, former prime minister Nawaz Sharif and other Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) leaders had been booked on treason charges.

The case had been registered at the PS Shahdara on the complaint of a local citizen Badar Rasheed. Maryam Nawaz, former prime minister Shahid Khaqan Abbasi, former federal ministers Ahsan Iqbal, Pervez Rasheed, Khawaja and Rana Sanaullah had also been named in the case.

