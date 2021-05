PM Imran Khan to take telephone calls from public tomorrow

ISLAMABAD: Prime Minister (PM) Imran Khan will directly engage with the public via telephone tomorrow (Tuesday), ARY News reported quoting PTI Senator Faisal Javed Khan.

Taking to Twitter to make the announcement, Faisal Javed said that under the initiative of ‘Ap Ka Prime Minister Ap Kai Sath’ [Your Prime Minister With You], the prime minister would take direct telephone calls from the public at 1:30 pm on Tuesday.

#آپکا_وزیراعظم_آپکے_ساتھ

وزیراعظم پاکستان عمران خان ایک بار پھر فون پر آپکے ساتھ براہِ راست بات کریں گے- انشاء اللہ

11 مئ بروز منگل -دوپہر 1:30 بجے-

آپکے سوالات اور وزیراعظم کے جواب

وزیراعظم سے آپ کی بات چیت -ٹیلی ویژن، ریڈیو اور ڈیجیٹل میڈیا پر براہ راست نشر کی جائے گی pic.twitter.com/phJkkO3nNK — Senator Faisal Javed Khan (@FaisalJavedKhan) May 10, 2021

The telephonic conversation between the prime minister and the public would be broadcasted live on television, radio and digital media platforms, the senator added.

This is not the first time that Prime Minister Imran Khan would be interacting with the public on the telephone as previously on February 01 and April 04, Imran Khan took calls from the general public and responded to their queries.

Comments

comments