Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Chairperson of Dubai Culture and Arts Authority (Dubai Culture), today visited the 14th edition of Art Dubai, the Middle East’s leading art fair.

Sheikha Latifa toured the art fair’s purpose-built venue at the Gate Building in Dubai International Financial Centre (DIFC), which this year is featuring 50 leading contemporary and modern galleries from 31 countries. With a particular focus on artists from the Middle East and the Global South, the fair’s gallery halls as well as its curated large-scale sculpture park, showcases a diverse selection of artworks, artists, and practices, mirroring the multicultural nature of Dubai.

سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في #دبي (دبي للثقافة)، تزور المعرض الفني الإقليمي الرائد، "آرت دبي"، في نسخته الـ14 والمُقام حتى الثالث من شهر إبريل المقبل في منطقة مبنى "البوابة" في مركز دبي المالي العالمي.https://t.co/O1pPVA9364 pic.twitter.com/TbKd2D6JLo — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 30, 2021

Sheikha Latifa reiterated the importance of Art Dubai for the Emirate’s cultural sector.

Art Dubai is one of the first international art fairs to return in a physical format globally. Its new hybrid model sees a physical on-site presence alongside a digital experience, allowing engagement with both visitors and gallerists who could not attend physically.

She also stressed the importance of such events for the wider art industry as they continue to provide a platform of engagement and exchange between artists, galleries, patrons, buyers, and the public.

لطيفة بنت محمد: سيظل الإبداع النافذة التي يطل منها الإنسان على المستقبل ويعكس من خلالها طموحات المجتمع وما يشغله من آمال في غدٍ واعد تكون ملامح الجمال والخير حاضرة في كل جوانبه. pic.twitter.com/l83ysKerBI — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 30, 2021

She further reflected on how the return of Art Dubai reflects the resilience and perseverance of the UAE’s cultural and creative sector and Dubai’s growing status as a regional and global hub for culture and creativity.

Art Dubai’s 14th edition places the highest priority on people’s safety, with comprehensive precautionary protocols put in place to enable the public and participants to engage with the event in a protected environment while also providing a truly enriching experience.

Comments

comments