Faisal Qureshi reflects on geopolitical tensions in the Middle East

-

Faisal Qureshi commented on the recent geopolitical tension in the Middle East.

During a Ramadan transmission on a private TV channel, Faisal Qureshi suggested that if all Muslims get united and go towards negotiation, we can face the situation in a better way.

In response, Nazish Jhangir stated, “fitne se bachein, yehi azmaishein hain, yehi aik test hai, jiss ko Insha’ Allah kr jain ge poora hum”.

Qureshi noted, “Insha’ Allah aur kafi pur Umeed hai hum. Kiyu ke duniya mai koi bhi cheez huti hai, Nazish uss ka hal baat cheet se kiya ja sakta hai”. Whilst referring to mental health therapies, he quoted, “ap jo mental health ki baat krte hain vo bhi baat cheet se hi hal hutien hai. Negotiations jo hain kuch cheezon ko bhtr kr sakti hain”.

In the last, Jhangir noted, “hum dua hi kr saakte hain k baat cheet hu muzakarat hu aman o aman se baat khatam hujai”.