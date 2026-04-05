Kuwait announces electricity outage schedule
- By Web Desk -
- Apr 05, 2026
The Ministry of Electricity and Water and Renewable Energy Kuwait in a press release said scheduled maintenance works will be carried out on a number of secondary substations as part of ongoing efforts to ensure the reliability and efficiency of the power network.
These routine operations may require temporary interruptions to electricity supply in affected areas.
Location Details — Streets — Expected Start Time — Expected Duration
SUNDAY, 5 APRIL 2026
Jaber Al-Ahmad, Block 7
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Al-Oyoun, Block 1
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Al-Wafra Residential, Block 6
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Mubarak Al-Kabeer, Block 7
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Mubarak Al-Kabeer, Block 1
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Salwa, Block 2
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Qortuba, Block 2
1:00 AM onwards for a duration of four hours
MONDAY, 6 APRIL 2026
Qurtuba, Block 2
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Salwa, Block 2
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Al-Oyoun, Block 1
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Jaber Al-Ahmad, Block 2
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Al-Qusour, Block 1
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Abu Ftaira Suburb, Block 1
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Al-Wafra Residential, Block 6
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Al-Rai, Block 1
1:00 AM onwards for a duration of four hours
TUESDAY, 7 APRIL 2026
Al-Rai, Block 1
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Al-Qusour, Block 1
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Abu Ftaira Suburb, Block 1
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Al-Wafra Residential, Block 6
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Al-Oyoun, Block 1
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Jaber Al-Ahmad, Block 5
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Salwa, Block 4
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Shamiya, Block 8
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Qortuba, Block 3
1:00 AM onwards for a duration of four hours
WEDNESDAY, 8 APRIL 2026
Qurtuba, Block 3
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Bneid Al-Qar, Block 2
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Salwa, Block 5
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Al-Oyoun, Block 4
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Al-Wafra Residential, Block 6
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Mubarak Al-Kabeer, Block 7
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Abu Ftaira Suburb, Block 1
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Al-Rai, Block 1
1:00 AM onwards for a duration of four hours
THURSDAY, 9 APRIL 2026
Al-Rai, Block 1
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Al-Wafra Residential, Block 6
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Mubarak Al-Kabeer, Block 7
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Abu Ftaira Suburb, Block 1
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Salwa, Block 12
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Bneid Al-Qar, Block 2
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Qurtuba, Block 3
1:00 AM onwards for a duration of four hours
FRIDAY, 10 APRIL 2026
Salwa, Block 5
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Hawally, Block 9
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Jaber Al-Ahmad, Block 5
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Al-Rai, Block 1
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Sharq, Block 3
1:00 AM onwards for a duration of four hours
SATURDAY, 11 APRIL 2026
Sharq, Block 3
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Al-Rai, Block 1
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Jleeb Al-Shuyoukh, Block 3
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Jleeb Al-Shuyoukh, Block 4
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Al-Wafra Residential, Block 6
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Al-Naeem, Block 2
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Salmiya, Block 4
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Hawally, Block 1
1:00 AM onwards for a duration of four hours
Kuwait authorities urged the public to reduce electricity consumption, especially during peak hours.People are encouraged to use appliances efficiently to help ease pressure on the grid.