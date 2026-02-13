National T20 Cup Qualifier to begin tomorrow
- Feb 13, 2026
The National T20 Cup Qualifier 2025-26 is set to get underway at the Gaddafi Stadium, Lahore from Saturday, 14 February at the Gaddafi Stadium Lahore.
A total of 10 regional teams have been divided into two groups of five, while the table toppers from each group will qualify for the 10-team main event scheduled in late February and March.
The final of the tournament, between the top two teams from each group, will take place on 24 February at the Gaddafi Stadium. The 10 teams will play a total of 21 matches including the final.
Group A comprises of Azad Jammu and Kashmir (AJK), Islamabad, Karachi Blues, Larkana and Quetta, while Group B consists of Bahawalpur, Dera Murad Jamali, FATA, Hyderabad and Rawalpindi. Each team will play four group matches each.
All the matches will be live-streamed on Tapmad in Pakistan and on the PCB YouTube channel outside Pakistan. All days from 14 to 23 February will see double-headers. The matches taking place before Ramzan are set to begin at 4pm and 8.30pm, while the matches afterwards will start at 7pm and 11.15pm.
Pool A – Karachi Blues, Quetta, Larkana, Islamabad and Azad Jammu and Kashmir
Pool B – FATA, Rawalpindi, Hyderabad, Dera Murad Jamali and Bahawalpur
Squads:
Azad Jammu and Kashmir: Hasan Raza (captain), Adil Azad, Amir Nazir (wk), Aqib Liaqat, Arslan Mahzood, Awais Akram, Faizan Saleem, Hasnain Shamir, Husnain Nadeem, Jawad Imtiaz, Nadeem Khalil, Saad Asif, Umer Hayat, Usman Yousuf and Zaman Khan
Bahawalpur: Mohammad Imran (captain), Ali Afzal, Ali Hamza, Ali Shabbir, Faizan Zafar, Khaqan Basheer, Mohammad Sudais, Muhammad Akram, Muhammad Ammar, Muhammad Azab, Muhammad Basit, Muhammad Faizan, Muhammad Junaid, Muhammad Umair and Shahid Mirani
Dera Murad Jamali: Fahad Hussain (captain), Basit Ali, Dawood Khan, Farhan Ullah, Muhammad Ali, Muhammad Khan, Muhammad Shahid, Nasir Khan, Rasool Baksh, Sajjad Ahmed, Sajjad Ali, Saleem Mal, Shoaib Ahmed, Taimur Ali and Tariq Jameel
FATA: Asif Afridi (captain), Afaq Afridi, Azaz Khan, Khubaib Khalil, Khushdil Shah, Maaz Khan, Muhammad Farooq, Muhammad Naeem, Muhammad Sarwar, Muhammad Waseem Khan, Rehan Afridi, Salman Khan, Sameen Gul, Samiullah Jnr and Sirajuddin
Hyderabad: Sharjeel Khan (captain), Akbar Khan, Asad Malik, Daniyal Rajput, Haris Khanzada, Jawad Ali, Mohammad Hasnain, Muhammad Meesam, Mustafa Nasir, Noman Ali, Rizwan Mehmood, Shehryar Baloch, Suleman Khan, Ubaidullah Rahupoto and Zain-ul-Abedeen
Islamabad: Umair Riaz (captain), Arsal Sheikh, Farhan Ali, Farman Ullah, Hammad Siddique, Hamza Waheed, Haris Rauf, Kaleem Dil, Rizwan Ali, Musa Khan, Naseerullah, Shahbaz Khan, Shayan Sheikh, Umair and Umar Nawaz
Karachi Blues: Muhammad Ghazi Ghori (captain), Aarish Ali Khan, Ahsan Ali, Fahad Amin, Jahanzaib Sultan, Maaz Khurram Amin, Muhammad Afzal, Muhammad Raza Chandio, Muhammad Taha, Muhammad Usman Rahim, Rameez Aziz, Rehman Ghani, Syed Shah Raza, Wajah Riaz and Zeeshan Zameer
Larkana: Zahid Mehmood (captain), Aamir Ali Taheem, Ali Asghar, Asif Chandio, Ghulam Raza, Malhar Rasool, Mohsin Raza, Muhammad Aqeel Danish, Muhammad Huzaifa, Mushtaq Ahmed, Sabit Ali Siyal, Saqlain Nawaz Rajput, Shahnawaz Dahani, Shahzaib Aziz and Zahid Hussain
Quetta: Jalat Khan (captain), Abdul Hameed, Abdul Hanan, Abdul Wahid Bangalzai, Bismillah Khan, Bohair Aman, Haseebullah, Jahangir Shah, Khalil Ahmed, Muhammad Ibrahim, Muhammad Idrees, Muhammad Junaid, Najeed Ullah, Salahuddin and Yasir Khan
Rawalpindi: Haider Ali (captain), Abdul Faseeh, Abdul Qadir, Ali Husnain, Jahandad Khan, Kashif Ali, M Faizan, Mehran Mumtaz, Mubasir Khan, Muhammad Nabeel, Nasir Nawaz, Shahbaz Tabrez, Taimur Khan, Yasir Khan and Zeeshan Malik