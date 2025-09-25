Asia Cup 2025: Bangladesh put Pakistan to bat after winning toss
- By Web Desk -
- Sep 25, 2025 -
- 140 words -
- Estimated reading time 1 min
DUBAI: In a high-stakes Pakistan vs Bangladesh (Pak vs Ban) clash of the ACC Men’s T20 Asia Cup 2025 Super Four, Bangladesh won the toss and chose to field first against Pakistan at the Dubai International Cricket Stadium on Thursday.
Pak vs Ban Playing XIs
Pakistan: Saim Ayub, Fakhar Zaman, Salman Ali Agha (c), Abrar Ahmed, Faheem Ashraf, Haris Rauf, Hasan Ali, Hasan Nawaz, Hussain Talat, Khushdil Shah, Mohammad Haris (WK), Mohammad Nawaz, Mohammad Wasim Jr., Sahibzada Farhan, Salman Mirza, Shaheen Shah Afridi, Sufiyan Muqeem.
Bangladesh: Litton Das (c), Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Saif Hassan, Tawhid Hridoy, Jaker Ali Anik, Shamim Hossain, Quazi Nurul Hasan Sohan, Shak Mahedi Hasan, Rishad Hossain, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman, Tanzim Hasan Sakib, Taskin Ahmed, Shoriful Islam, Saif Uddin.
Also Read: Asia Cup 2025: Kuldeep’s spin and Abhishek’s knock seal India’s victory against Bangladesh
Comments (0)