Pakistan Passport's latest ranking revealed

|1
|Singapore
|192
|2
|Japan, South Korea, United Arab Emirates
|187
|3
|Sweden
|186
|4
|Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Switzerland
|185
|5
|Austria, Greece, Malta, Portugal
|184
|6
|Hungary, Malaysia, Poland, United Kingdom
|183
|7
|Australia, Canada, Czechia, Latvia, New Zealand, Slovakia, Slovenia
|182
|8
|Croatia, Estonia
|181
|9
|Liechtenstein, Lithuania
|180
|10
|Iceland, United States
|179
|11
|Bulgaria, Romania
|177
|12
|Monaco
|176
|13
|Chile, Cyprus, Hong Kong (SAR China)
|174
|14
|Andorra
|169
|15
|Argentina, Brazil
|168
|16
|Israel, San Marino
|166
|17
|Barbados, Brunei
|165
|18
|The Bahamas
|158
|19
|St. Kitts and Nevis, St. Vincent and the Grenadines
|157
|20
|Mexico
|156
|21
|Uruguay
|155
|22
|Antigua and Barbuda, Seychelles
|154
|23
|Vatican City
|151
|24
|Costa Rica, Grenada
|148
|25
|Mauritius, Panama
|147
|26
|Dominica, Paraguay, Trinidad and Tobago
|145
|27
|St. Lucia
|144
|28
|Ukraine
|142
|29
|Macao (SAR China), Peru
|141
|30
|Serbia
|135
|31
|Taiwan (Chinese Taipei)
|134
|32
|Guatemala, Solomon Islands
|132
|33
|El Salvador
|131
|34
|Colombia
|130
|35
|Honduras, Samoa
|129
|36
|Marshall Islands, Tonga
|127
|37
|Montenegro, North Macedonia
|126
|38
|Nicaragua, Tuvalu
|125
|39
|Kiribati
|122
|40
|Albania, Bosnia and Herzegovina
|121
|41
|Georgia, Micronesia, Palau Islands
|120
|42
|Moldova
|119
|43
|Venezuela
|116
|44
|Russian Federation, Türkiye
|113
|45
|Qatar
|111
|46
|Belize, South Africa
|100
|47
|Kuwait
|96
|48
|Ecuador
|91
|49
|Maldives
|92
|50
|Timor-Leste, Guyana
|84
|51
|Bahrain, Fiji, Saudi Arabia, Vanuatu
|87
|52
|Nauru
|86
|53
|Jamaica
|85
|54
|Oman, Papua New Guinea
|84
|55
|China
|82
|56
|Botswana, Kosovo
|81
|57
|Kazakhstan
|78
|58
|Belarus, Bolivia
|77
|59
|Thailand
|76
|60
|Suriname
|75
|61
|Namibia
|74
|62
|Lesotho
|73
|63
|Dominican Republic, Morocco, Eswatini
|71
|64
|Indonesia, Malawi
|70
|65
|Kenya
|69
|66
|Tanzania, The Gambia
|68
|67
|Azerbaijan, Ghana
|67
|68
|Rwanda, Tunisia
|66
|69
|Benin, Philippines, Uganda
|65
|70
|Armenia, Mongolia, Zambia
|64
|71
|Cape Verde Islands
|63
|72
|Sierra Leone
|62
|73
|Zimbabwe
|61
|74
|Kyrgyzstan, Mozambique, Uzbekistan
|59
|75
|São Tomé and Príncipe
|58
|76
|Togo
|57
|77
|Burkina Faso, Cuba, India, Senegal
|56
|78
|Algeria, Côte d’Ivoire, Gabon, Madagascar, Mauritania
|53
|79
|Niger
|34
|80
|Mali, Tajikistan
|13
|81
|Equatorial Guinea, Guinea
|52
|82
|Chad
|51
|83
|Comoro Islands, Guinea-Bissau
|50
|84
|Egypt, Haiti, Jordan, Liberia
|49
|85
|Angola, Burundi, Central African Republic
|48
|86
|Vietnam
|48
|87
|Bhutan, Cambodia, Cameroon
|47
|88
|Congo (Rep.)
|46
|89
|Djibouti, Laos, Turkmenistan
|45
|90
|Nigeria
|44
|91
|Congo (Dem. Rep.), Lebanon
|43
|92
|Ethiopia, Myanmar
|42
|93
|South Sudan, Sudan
|41
|94
|Libya, Sri Lanka
|39
|95
|Eritrea, Iran, Palestinian Territory
|38
|96
|Bangladesh
|36
|97
|Nepal, North Korea
|33
|98
|Somalia
|32
|99
|Pakistan, Yemen
|31
|100
|Iraq
|29
|101
|Syria
|26
|102
|Afghanistan
|23