PDMA issues rain and dust storms alert in Sindh

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KARACHI: Provincial Disaster Management Authority Sindh (PDMA) on Sunday issued an alert with regard to dustorms and rainfall in different districts of Sindh.

Director General PDMA Salman Shah has cautioned against rain and duststorm in Dadu and Qambar-Shahdadkot districts of the province today.

The PDMA official has also cautioned against likely rainfall in Tharparkar, Sukkur, Shikarpur, Larkana, Dadu, Jacobabad, Naushahro Feroz, Shaheed Benazirabad and Sanghar.

The DG PDMA has directed all concerned departments and district authorities to keep high alert and precautionary measures to tackle any contingency.

It is to be mentioned that the Met Office earlier forecast mainly hot and very humid weather in most parts of Sindh. “Isolated rain windstorm/thundershower is likely in Tharparkar, Sukkur, Shikarpur, Larkana, Dadu, Jacobabad, on 12/13th July.