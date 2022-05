PM Shehbaz Sharif responds to alleged leaked audio

ISLAMABAD: Prime Minister (PM) Shehbaz Sharif on Sunday alleged leaked audiotape has exposed former prime minister Imran Khan’s hypocrisy and double standards.

In his tweet, Shehbaz Sharif says contrary to his claims, Imran Khan sought NRO to save himself and his govt. The fake story of foreign conspiracy was manufactured after all his efforts failed. His lies stand exposed, he said.

حال ہی میں منظر عام پر آنے والی آڈیو ٹیپ عمران خان کی اصلیت اور دوہرے معیار کو بے نقاب کرتی ہے۔ اپنے دعووں کے برعکس، انہوں نے خود کو اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے این آر او مانگا۔ تمام کوششیں ناکام ہونے کے بعد غیر ملکی سازش کی جعلی کہانی گھڑی گئی۔ ان کا جھوٹ بے نقاب ہو چکا ہے۔ — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) May 29, 2022

Meanwhile, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) leader Dr Shahbaz Gill said the world knows who provides the services of fake audio and video mixing. From his Twitter Handle, Gill also shared leaked audio of Justice retired Abdul Qayyum and Shehbaz Sharif.

جاری کردہ آڈیو ٹیپ تو ساری دنیا کو معلوم ہے اسکی کیا حیثیت ہے یہ دھندہ ہے آپ کا جعلی آڈیو ویڈیو مکسنگ سروس ایک آڈیو یہ بھی جاری ہوئی تھی

بالکل اصلی ہے

آپ نے بھی کبھی نہیں کہا جعلی ہے سیسیلین مافیا اور گارڈ فادر یعنی آپ کے ہتھکنڈوں کو بے نقاب کرنے کے لئے کافی ہے pic.twitter.com/GLeXiaXeeA — Dr. Shahbaz GiLL (@SHABAZGIL) May 29, 2022

