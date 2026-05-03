PSL 11 final: Peshawar Zalmi win toss against Hyderabad Kingsmen
- May 03, 2026
LAHORE: Peshawar Zalmi have won the toss and decided to bowl first against Hyderabad Kingsmen in the final of the Pakistan Super League (PSL) 11 at Gaddafi Stadium on Sunday.
Both teams have played only once, as Kingsmen are playing their maiden season. Peshawar Zalmi won the first encounter by four wickets.
Playing XIs
Hyderabad Kingsmen XI: Maaz Sadaqat, Marnus Labuschagne (capt), Saim Ayub, Usman Khan (wk), Kusal Perera, Glenn Maxwell, Irfan Khan Niazi, Hassan Khan, Hunain Shah, Mohammad Ali, Akif Javed
Peshawar Zalmi XI: Babar Azam (capt), Mohammad Haris, Kusal Mendis (wk), Farhan Yousuf, Michael Bracewell, Aaron Hardie, Iftikhar Ahmed, Abdul Samad, Sufyan Moqim, Basit Ali, Nahid Rana