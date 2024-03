Punjab CM Maryam Nawaz inaugurates plantation drive

SHEIKHUPURA: Punjab Chief Minister (CM) Maryam Nawaz on Friday inaugurated a plantation drive by planting a sapling in Sheikhupura to mark International Women’s Day, ARY News reported.

As per details, Maryam Nawaz visited Dargai Gul Forest Park in Sheikhupura along with the senior minister Marriyum Aurangzeb.

On the occasion, both the chief minister and senior minister planted saplings to kick off the plantation drive.

Chief Minister @MaryamNSharif inaugurated the tree plantation campaign on Women’s Day. pic.twitter.com/dQWQY6ulVD — PMLN (@pmln_org) March 8, 2024

2000 female students and women created a unique record of planting 12,000 saplings on Women’s Day.

In a briefing to Punjab CM Maryam Nawaz, the authorities said they have set a target of planting 0.6 mln saplings across Punjab on International Women’s Day, being marked today.

وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف شیخو پورہ کےدرگئی گل فارسٹ پارک پہنچ گئیں پاکستان کی پہلی خواتین کی سربراہی میں شجر کاری مہم کا آغاز

وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے وویمن ڈے پر برگد کاپودا لگا کر شجر کاری مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا

سینئر منسٹر مریم اورنگزیب نے بھی برگد کا پودا… pic.twitter.com/SmqnCHUlJF — PMLN (@pmln_org) March 8, 2024

Punjab CM Maryam Nawaz also posed for photographs with the women, female students and scouts during her visit.