Rs200 prize bond draw June 2026- full results announced
- By Fahad Ali -
- Jun 16, 2026
KARACHI: The full results of the Rs200 prize bond draw (No. 106), which was held in Karachi, have been announced.
The National Savings Centre Karachi announced the result.
Fortunate Number to Get First Prize Rs750,000
The first prize of Rs750,000 was awarded to bond number 581381, making it the top winner of the draw.
Lucky Numbers to Receive Second Five Prizes of Rs250,000
For the second prize, five winning bonds each received Rs250,000.
The winning numbers are 070148, 194865, 222052, 412303, and 710633.
Third Prize Rs 1250/ each (2394 Prizes)
As many as 2394 holders of the Rs 200 prize bond will get Rs 1250 as per the draw.
Third Prize of Rs.1250/- (each) 000034 017066 046085 067496 085011 099014 000045 017742 046171 067499 085064 099222 000555 017744 046231 067646 086333 099972 001013 017796 046572 068523 086336 100472 001151 017866 046619 068594 087166 101561 001455 018269 046790 068642 088103 101696 001601 018910 046860 068863 088415 102266 002508 020721 046951 069646 088587 102290 002782 020997 047344 069898 088761 103412 003066 021385 048745 070028 088853 104103 003260 021825 049497 070756 089331 104405 003283 023297 050559 074414 090329 104653 003480 023821 050928 074632 090467 105572 003674 024339 051037 074933 090946 106309 003824 024656 051254 075217 091338 107509 004088 025104 051645 076026 091454 107724 004391 025199 051660 076369 091476 107992 004796 025404 053105 076639 091787 108295 004922 027417 053339 076730 091797 108415 005000 027558 053458 076977 091853 108754 005534 028094 053782 077166 091927 108995 006173 028172 054288 077609 092193 108997 006812 029475 055999 077871 092194 109289 007309 030750 056079 078071 092497 110479 007557 031360 056787 079055 092583 110702 007787 031977 057140 079912 092632 110877 007813 032189 057295 079931 092701 111578 008296 032551 057311 079963 093789 112363 008309 033359 057352 080162 094480 112421 008618 034575 059169 080215 095381 112467 009084 034987 059184 080406 095678 112851 009322 035346 059342 080664 096121 114275 009375 036254 061030 080784 096181 114579 009481 036514 061414 081028 096302 115549 009491 036765 062687 081067 096325 116255 009527 036888 063133 081314 096436 116484 009650 037413 063527 081496 096525 117318 010464 038362 063767 081557 096786 117374 011104 039290 063965 081572 096864 117637 011108 040570 064249 081645 097186 119109 011557 040765 064855 082670 097386 119818 011918 040838 064977 082923 097397 120219 012151 040946 065173 083445 097524 120770 013300 041271 065368 083457 097693 122056 014792 042319 065621 084048 097902 122338 015095 043264 065632 084108 098126 122486 015805 044121 065844 084286 098194 122971 016118 044349 066506 084354 098277 123276 016123 044437 066528 084420 098326 123418 016289 045575 067170 084780 098835 123852 123891 144220 166193 186103 206988 230940 124007 144654 166456 186408 207000 231001 124237 144710 166626 187240 207157 231461 124629 145053 167343 187490 207404 231477 124879 145744 168036 188222 207610 231959 125601 146253 168818 188484 208189 232007 125961 147330 169088 188936 209647 232047 125962 149978 169098 189267 210136 232087 126563 150252 169356 189383 210186 232521 126598 150333 169622 189620 211111 232718 126750 150416 170036 189736 211554 232839 127069 150533 170306 189798 211795 233001 128205 150734 171026 190604 211871 233888 128691 151146 171119 190877 212928 233955 129296 151203 171159 191800 213095 235639 129902 151245 171526 193218 213223 236588 130198 152119 171783 193682 214272 236900 131353 152233 172420 193854 215187 237335 131364 152534 172451 194209 215272 237876 131992 152625 173478 194407 215714 238252 132590 152734 173515 195788 216055 238791 132672 152809 173674 196375 216578 238820 132705 152947 174198 196425 216931 238821 132970 153261 174485 196502 217631 238972 132980 153340 175174 197155 218023 239905 133346 153370 175383 198373 218206 239992 133510 153933 175485 198485 218651 240905 133621 154076 175878 198743 218709 241223 134659 154882 176117 198787 219227 242480 135057 155819 176638 198910 220557 243160 135261 156983 178671 199048 220582 243889 135366 158115 178975 199050 221827 244165 135618 158436 179603 199337 222640 244538 135625 158870 179643 199527 222868 244677 136245 159247 179686 200001 223049 245143 136613 159798 181619 200187 223102 245888 137967 159879 181951 201174 223234 246068 138476 160466 182083 201478 224966 246989 139673 160522 182489 201624 225815 247213 139833 161213 183963 201829 227316 247894 140268 161659 183966 202266 227488 247974 140787 161956 183980 202399 228358 248227 140940 163381 184213 203169 228414 248957 141000 164138 184437 203526 228818 249203 142676 164339 184440 204379 228907 249332 142912 164438 185345 204484 229064 249553 143717 164477 185377 204811 229809 249859 143743 165309 185734 205277 230420 249898 143826 165978 185753 205492 230809 250010 144165 166161 185996 206352 230836 250102 250139 265165 283723 307903 327062 345251 250154 265189 283902 308290 327722 346102 250210 265222 283987 308962 328359 346479 250218 265682 284799 309002 328733 346766 250276 267289 285658 310127 328822 346854 250567 268524 285951 310323 329494 347310 250896 269117 286141 310855 330115 347421 250942 269129 287289 311284 330259 347521 250978 269956 287374 311393 330481 348131 251020 269966 287678 312251 330572 349328 251065 270228 288556 312380 330860 349361 251504 270301 288736 312409 331015 349853 251696 270534 289370 314113 331149 350104 252976 270593 289413 314436 331211 350491 253239 270618 289584 315952 331420 351673 253598 270681 290849 316420 331441 352508 254021 271247 291462 316467 332203 352666 254059 272319 291726 316642 332477 353728 254436 272332 291983 316815 332897 354419 255032 272364 292216 317127 333475 354746 255649 272593 292912 317236 334084 354883 255691 273614 293941 317685 334301 356161 255949 273928 294239 317757 334996 356721 256493 273931 295113 318111 335619 356759 256642 274049 295197 318128 335640 356938 257095 275035 295357 318243 336286 357104 257112 275739 296172 318279 336624 357734 257396 276079 297272 318693 336693 358492 257570 277939 298901 318695 337249 359611 258329 278352 299072 318912 337387 359983 258558 278506 299186 319284 338614 360327 258938 279216 299407 320391 338757 361697 259014 279342 300462 321545 339167 362376 259118 279661 300799 321893 339474 362883 259504 280126 301067 322122 339623 363365 259518 280299 301264 322159 339658 363697 259560 280646 301644 322234 339905 364656 259650 281639 301751 323230 339998 364706 259660 281784 301986 323527 340601 365971 259917 282012 302777 323604 340799 366534 259931 282073 303003 324065 340860 366685 260283 282126 303467 324302 341529 367108 260358 282300 304144 324495 341731 367687 261969 282342 304587 324817 341929 367868 262492 282574 305169 325686 342244 368036 263325 282741 305798 326064 342245 368302 263645 283004 306244 326101 342258 368399 263685 283051 306966 326331 342759 368523 264110 283191 307015 326445 343481 368549 264446 283308 307820 327039 343702 369205 369351 392307 412386 431337 460714 484025 369444 392414 412698 431828 461172 484504 369743 392457 412784 433312 461197 484507 370202 392511 413752 434600 461851 484824 370475 393275 414266 435079 461921 486832 370643 393429 415261 435175 462309 487692 370982 393441 415786 435269 462532 488433 371880 393707 415952 436457 462676 488563 372357 396373 416111 436475 463213 488683 372641 396518 416438 437837 463480 489459 372768 397065 416488 439237 463970 489790 372801 397144 416491 439374 466638 489911 372996 397383 416494 439712 466878 490545 373215 397511 416658 439916 466882 490604 373610 397701 417065 440582 467056 490770 374504 397757 417179 440797 468534 490812 374660 398670 417628 440978 468691 491163 374664 398776 417640 441215 468977 493248 375368 398825 418454 441310 469291 494535 375929 398845 418523 441448 469454 494629 376091 400212 418812 441992 469605 494984 377375 400438 419953 442783 469786 495019 377806 400590 420054 443312 470036 495291 378694 400592 420403 443535 470471 495688 378904 400933 420445 443551 471032 496170 379068 401289 420573 443640 472301 496224 379698 401508 420868 443858 472801 496269 379832 401565 421451 444341 473511 496600 380463 401886 421464 445623 473741 497143 381568 401986 423285 446083 474333 497354 382856 402246 423591 446641 474593 497467 383674 402929 423592 446906 475043 497532 384268 403300 424410 447303 475100 498160 384493 403569 425432 447373 475445 498325 384648 404045 425689 448725 475632 498677 384997 404051 426091 448956 476299 499828 385121 404191 426265 450549 476409 500555 385409 405631 426525 450611 476499 500751 387282 405925 428332 451283 476618 500755 388096 406314 428814 452284 476900 501306 388176 406467 428825 453704 476965 501837 388638 406742 429400 454651 476990 502232 388807 407011 429640 454787 477764 502976 388828 407737 429697 454799 478198 504238 389129 408002 429828 456772 478636 504243 389153 408259 430067 456828 479177 504264 389598 409202 430569 457972 479340 504373 389613 409337 430927 459296 479831 504708 389966 410491 431028 459456 482363 504910 390124 410523 431199 460265 483609 505579 505580 525754 545677 565436 584898 610489 505738 526562 546044 565957 585451 612409 506260 527811 546050 566435 585912 612528 506439 528558 546169 566902 586486 613186 506560 528802 546178 567008 587190 613535 507022 528852 546699 567152 587319 613643 507361 529273 546759 568123 587540 614399 508375 529546 547749 568265 588024 614464 509104 530243 548300 568451 588809 614520 509560 530930 548692 568578 588831 614524 509855 531211 548917 568789 589032 614623 509965 531261 549491 569143 590107 614997 510055 531949 549924 569471 590473 615255 510362 532773 550499 569621 591114 615344 511155 533013 550616 570032 591386 616776 512359 533249 550696 570364 591713 617453 513613 533585 550769 570559 591942 617598 513714 534120 551253 570731 592410 617692 513978 534847 552359 570771 592830 617695 514532 535403 552763 571544 592917 617939 514891 535405 552820 572314 593684 617975 515368 535451 552835 573531 593745 619092 515861 536829 553611 573966 594229 619296 516118 536920 554099 575161 594713 619331 516369 537578 554146 575189 594923 619356 516509 537661 554478 575345 595296 619396 517882 538167 554507 576051 595363 619772 517992 538628 554794 576751 595385 620178 518411 539232 554795 577039 595636 620219 518723 539305 556148 577630 598587 620985 519752 540200 556341 578183 598762 621279 519961 540394 556429 578979 598836 621800 520424 540446 556484 579931 598886 622803 520500 540500 557266 580112 599073 622820 520501 540502 557995 580130 599421 622986 520899 540507 558319 581113 600450 623213 521381 541159 558565 581457 601335 623669 521406 541322 559954 581738 602916 624218 521565 541953 560000 581993 604104 624225 522052 542002 561067 582015 604814 624264 522161 542341 561127 582181 604829 624811 522692 542999 561517 582389 605822 625199 522877 543021 562183 583042 606839 627949 523290 543168 562809 583091 607404 628300 523807 543180 563378 583157 608600 628428 523950 543770 563493 583161 608830 628666 524200 544050 563801 583650 609056 629029 524312 544899 563974 583785 609750 629398 525323 545426 564583 584041 609776 629459 525438 545453 565149 584452 609961 629983 631062 655255 675072 689857 708413 721612 631292 655285 675203 690241 708876 722641 631477 655755 675521 690258 708886 722970 632358 656454 675578 690406 709753 723612 632704 656637 675609 691132 710093 724311 632783 656643 675708 691201 710614 724817 634687 657050 675919 691756 710740 724875 638584 657507 676715 691960 710855 725329 638944 658128 676996 692858 711431 725769 639462 658378 677698 693034 711547 726123 639936 658613 677910 693494 711662 726797 640430 658874 677936 694059 711686 726957 640778 659632 678903 694187 711715 727462 641058 659847 679973 694425 711938 727877 641976 660149 680058 694900 711953 728528 642221 662663 680112 695082 712031 728783 642791 662894 680183 695307 712362 729575 642793 663532 680378 695370 712392 729943 642867 664482 680927 695379 712558 730344 643177 664575 681006 695560 712768 730625 643280 664672 681406 696212 712914 731515 643344 665210 681502 696531 713566 731783 643394 665664 682000 696828 713712 732560 643571 665739 682301 697119 714137 733064 644300 666298 682375 697272 714189 733482 644418 666305 682689 697341 714369 733519 644536 666984 683130 698083 714579 733996 644678 667117 683242 698267 714712 734824 644815 667320 683577 698587 714864 734827 645080 667507 683744 698732 715136 735198 645778 667672 684002 698841 715236 735331 645955 667859 684171 698850 715402 735376 646273 668132 684334 699093 716031 735783 646341 668344 684400 699268 716188 735968 647510 668612 684996 699369 716246 736781 647866 669352 685013 699612 716434 737529 648352 669357 685807 700503 716486 739248 649196 669367 685934 701153 717068 739708 650047 669654 685954 701264 717834 739733 650588 669668 685977 701349 718137 742082 650927 669935 686677 701584 718285 742394 650994 670446 686984 701633 718711 742589 651036 670944 687081 702967 718790 742898 652698 671238 687319 703037 718793 743174 653695 671300 687507 703307 719263 743348 653890 671439 687741 703714 719390 744229 654663 673486 688177 704216 719482 744287 654764 673708 688241 705771 719913 744328 655126 674019 689075 706576 720779 744957 655202 674972 689341 707503 721542 745061 745843 772105 791567 819137 836101 854289 747477 772205 792663 819434 837098 854325 747735 772401 793456 819535 837164 854487 748721 772906 794211 820095 837725 855034 748889 773097 794567 820187 838593 855373 749011 773620 796046 820735 839053 855809 750526 774129 796245 820978 839150 855944 751020 775003 796509 821005 839641 856063 751566 775287 797052 821248 840313 856080 752533 775443 797117 821426 840565 856720 752868 775937 797119 821711 841285 857480 753578 776907 798711 821840 841450 857860 754619 776984 799201 821842 841462 858184 754660 777047 799667 822306 841477 858400 754861 777117 799801 822353 841804 858680 755807 777148 800295 822930 842199 858783 755936 777244 800753 823224 842343 858943 756179 777425 801250 823225 842541 859486 756369 777440 801869 823299 843281 860112 756873 778178 802777 823871 843553 860805 757428 778364 803409 824093 843635 862433 759214 778617 803975 824225 844708 863695 759246 778643 803983 824366 844893 864011 759544 779475 804235 824854 845546 864068 760315 780434 804616 824948 845650 865021 760632 780533 804833 825393 845669 865218 761098 781458 804955 825789 846096 865336 761437 782207 805397 825895 846266 866081 761804 782637 806297 826024 846346 867196 762647 782696 806395 826190 846359 868428 764819 782908 806766 826501 847110 868673 765682 783137 807262 827290 847546 868712 766035 783604 807807 827720 847700 868839 766182 786735 809926 827815 847830 868984 766925 786988 809946 828070 848147 869048 768194 787018 810263 828612 848246 869583 768258 787139 810458 829313 848256 869644 768474 787174 811137 830642 849162 869648 768732 787262 811575 830817 849220 870259 769502 787330 812236 831000 849553 870808 770123 787382 813324 832137 849976 871083 770363 787706 813723 832149 850426 871364 770416 788113 813826 832253 850628 871385 771159 788677 814946 832343 850884 871728 771262 788920 815274 832519 851926 871916 771626 789625 815655 833139 853215 872479 771629 789932 816071 833387 853269 872508 771821 790045 816474 833417 853574 872536 771853 790228 817842 833938 853696 873197 771926 791213 817925 834002 853924 873498 874475 897394 916225 945159 965767 984608 875052 897597 917837 945263 966129 984993 876039 897972 917926 945706 966194 986136 876078 898312 920544 945856 966232 986181 876337 898495 920689 946223 966324 986733 876694 898720 921003 946729 968014 986854 876898 900087 922113 947281 968028 986880 877214 900266 922137 948917 968198 987238 877223 900372 922563 949805 968745 987668 877458 900439 922819 950845 969076 987782 877513 900928 923149 950896 969110 988287 877593 900953 923169 951393 969227 988968 877614 900984 923419 951426 969756 990193 877840 901802 923910 951865 970076 990419 878108 902543 924743 952026 970114 990467 878221 902770 924803 952069 970668 991127 878465 903186 925175 952756 971021 991141 880421 903442 925479 953063 971566 991836 880446 903486 927523 953343 971938 991844 880515 903926 928300 953637 972072 993369 880692 903975 932652 953798 972112 993419 882332 904080 932789 954680 972154 993993 882709 904100 933079 954836 972502 994086 883464 904485 933082 954932 972871 994455 883668 904642 933438 955422 974116 994543 884679 905279 933849 956145 974515 994845 884899 905378 934419 956476 974733 995306 885164 905555 934429 956745 975020 995335 886082 905653 934565 957369 975575 995390 886540 907113 935088 958322 975613 995486 886808 907588 935436 958511 976003 995886 887198 907910 935569 958846 976182 996000 887419 908143 935590 958852 977902 996145 888071 908493 936188 959368 979667 996275 888943 908905 936509 959395 979699 996648 890006 909105 937726 959480 980030 997307 890139 910442 938055 959519 980482 997825 891067 911228 938438 959852 980553 998331 891659 912350 938749 960415 980570 998739 892346 912619 939637 960875 980740 998777 892530 913110 941419 961032 980798 998902 892631 913643 941802 961064 981005 998939 892820 914236 943645 962411 981017 999589 893405 914617 943693 962735 981409 999705 894628 914743 943730 963488 982195 XXXXXX 894901 914796 944229 963898 982786 XXXXXX 895394 914831 944416 964632 983378 XXXXXX 895792 915752 945050 964727 983443 XXXXXX 896076 915968 945096 965028 983485 XXXXXX 896821 916197 945097 965053 984175 XXXXXX
The draw attracted interest from bondholders across the country, as participants awaited results for a chance to secure significant cash rewards.
Tax on Winning the prizes
Under Federal Board of Revenue regulations, a withholding tax applies to prize winnings, with filers subject to a 15% deduction and non-filers to a 30% deduction.
Prize Bonds
Prize bonds in Pakistan are government-backed savings instruments that offer citizens a chance to win cash prizes through periodic draws.
They are considered a safe investment option as they carry no risk of loss. Many people purchase them hoping for rewards while keeping their savings secure and easily redeemable anytime.