Sindh receives light to heavy rainfall in various parts
- By Web Desk -
- Aug 02, 2026
KARACHI: Under the influence of a monsoon system approached Sindh, scores of districts received light to heavy rainfall across the province, ARY News reported on Sunday.
Sindh’s southeastern parts including Tharparkar’s Nagarparkar, Islamkot and Badin, Thatta, Hyderabad and other districts received rainfall with thunderstorm.
Power outages have been reported at scores of places amid rainfall.
Karachi also experiencing a cloudy weather with drizzling in some areas.
Met Office reported heavy rainfall in Tharparkar district, (Diplo 135mm, Kaloi 80, Nangarparkar 50, Chhachhro 44, Dhali 37, Islamkot 34), Mithi 126 mm, Chhor 81mm, Badin 69mm, Tando Jam 20mm, Mirpur Khas 19mm, Hyderabad (Airport 16, City 06mm), Thatta 14mm, while in Karachi (Gulshan-E-Hadeed 05, Surjani Town 04, Gulshan-E-Maymar 03, Bahria Town 02, D.H.A (Phase 2), Keamari 01mm) and Shaheed Benazirabad 01
Met Office earlier forecast rain-thundershowers with isolated moderate to heavy falls in Tharparkar, Umar Kot, Mirpur Khas, Badin, Sanghar, Tando Muhammad Khan, Tando Allahyar, Hyderabad, Karachi, Matyari, Jamshoro, Shaheed Benazirabad, Ghotki, Kashmore, Jacobabad, Shikarpur, Sukkur, Qambar Shahdadkot, Larkana, Khairpur, Naushehro Feroze and Thatta districts from 31st July to 02nd August with occasional gaps.
Pakistan Meteorological Department has also predicted rainfall in Punjab, KP, Baluchistan, Kashmir and Gilgit Baltistan.