United win toss against Kingsmen in Eliminator 2
- May 01, 2026
Islamabad United won the toss and opted to bowl first against Hyderabad Kingsmen in the Eliminator 2 of the Pakistan Super League (PSL) 11 at the Gaddafi Stadium on Friday.
United and Kingsmen have met twice in the marquee league, each securing one victory, keeping their head-to-head record tied.
Playing XIs
Hyderabad Kingsmen: Maaz Sadaqat, Marnus Labuschagne (c), Saim Ayub, Usman Khan (wk), Kusal Perera, Glenn Maxwell, Irfan Niazi, Hassan Khan, Hunain Shah, Mohammad Ali, Akif Javed
Islamabad United: Salman Mirza, Devon Conway (wk), Faheem Ashraf, Mark Chapman, Chris Green, Mohsin Riaz, Sameen Minhas, Haider Ali, Imad Wasim, Richard Gleeson, Shadab Khan (c)