Complete squads for ICC Women’s World Cup 2025

-

-

-

The stage is set for the ICC Women’s Cricket World Cup 2025, as participating teams finalised their squads ahead of the tournament.

The 13th edition of the marquee event will be jointly hosted by India and Sri Lanka, running from September 30 to November 2 across five cities.

Eight teams will compete in a round-robin format, with the top four advancing to the knockout stage.

Defending champions Australia secured direct qualification alongside England, New Zealand, South Africa, Sri Lanka, and hosts India. Meanwhile, Pakistan and Bangladesh completed the lineup through the April qualifiers.

Read More: Pakistan, Sri Lanka lock horns in must-win Asia Cup tie

The tournament will open on September 30 with hosts India facing Sri Lanka in Guwahati.

Squads for Women’s World Cup 2025

Pakistan: Fatima Sana (c), Muneeba Ali Siddiqui (vice-captain), Aliya Riaz, Diana Baig, Eyman Fatima, Nashra Sundhu, Natalia Parvaiz, Omaima Sohail, Rameen Shamim, Sadaf Shamas, Sadia Iqbal, Shawaal Zulfiqar, Sidra Amin, Sidra Nawaz (wicket-keeper), and Syeda Aroob Shah.

India: Harmanpreet Kaur (c), Smriti Mandhana (vc), Pratika Rawal, Harleen Deol, Jemimah Rodrigues, Richa Ghosh, Uma Chetry, Renuka Singh Thakur, Deepti Sharma, Sneh Rana, Sree Charani, Radha Yadav, Amanjot Kaur, Arundhati Reddy, Kranti Gaud.

Australia: Alyssa Healy (c), Darcie Brown, Ash Gardner, Kim Garth, Grace Harris, Alana King, Phoebe Litchfield, Tahlia McGrath, Sophie Molineux, Beth Mooney, Ellyse Perry, Megan Schutt, Annabel Sutherland, Georgia Voll, Georgia Wareham.

England: Nat Sciver-Brunt (c), Em Arlott, Tammy Beaumont, Lauren Bell, Alice Capsey, Charlie Dean, Sophia Dunkley, Sophie Ecclestone, Lauren Filer, Sarah Glenn, Amy Jones, Heather Knight, Emma Lamb, Linsey Smith, Danni Wyatt-Hodge.

Bangladesh: Nigar Sultana Joty (c), Nahida Akter, Fargana Hoque, Rubya Haider Jhelik, Sharmin Akter Supta, Sobhana Mostary, Ritu Moni, Shorna Akter, Fahima Khatun, Rabeya Khan, Marufa Akter, Fariha Islam Trisna, Shanjida Akther Maghla, Nishita Akter Nishi, Sumaiya Akter

New Zealand: Sophie Devine (c), Suzie Bates, Eden Carson, Flora Devonshire, Izzy Gaze, Maddy Green, Brooke Halliday, Bree Illing, Polly Inglis, Bella James, Melie Kerr, Jess Kerr, Rosemary Mair, Georgia Plimmer, Lea Tahuhu

South Africa: Laura Wolvaardt (c), Ayabonga Khaka, Chloe Tryon, Nadine de Klerk, Marizanne Kapp, Tazmin Brits, Sinalo Jafta, Nonkululeko Mlaba, Annerie Dercksen, Anneke Bosch, Masabata Klaas, Sune Luus, Karabo Meso, Tumi Sekhukhune, Nondumiso Shangase. Reserves: Miane Smit

Sri Lanka: Chamari Athapaththu, Hasini Perera, Vishmi Gunarathne, Harshitha Samarawickrama, Kaveesha Dilhari, Nilakshika Silva, Anushka Sanjeewani, Imesha Dulani, Dewmi Vihanga, Piumi Wathsala, Inoka Ranaweera, Sugandika Dasanayaka, Udeshika Prabodani, Malki Madara, Achini Kulasooriya.