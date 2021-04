Schools closed in Sindh for two weeks: Saeed Ghani

KARACHI: All private and government schools across Sindh will close for two weeks from April 6, Education Minister Saeed Ghani announced on Sunday.

“We have decided to close schools for primary classes and below for fifteen days from April 6,” he tweeted.

محکمہ تعلیم سندھ نے Covid کی صورتحال کے پیش نظر صوبے بھر کے تمام سرکاری و نجی اسکولوں میں آٹھویں جماعت تک میں 6 اپریل بروز منگل سے اگلے پندرہ روز کیلئے Physical کلاسز معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاہم بچوں کی تعلیم کو آن لائن، ہوم ورک اور دیگر ذرائع سے جاری رکھا جاسکتا ہے۔ — Senator Saeed Ghani (@SaeedGhani1) April 4, 2021

