FBR rules out further extension in filing of tax returns

KARACHI: The Federal Board of Revenue (FBR) said on Tuesday there will be no further extension in the deadline for filing income tax returns for the tax year 2021, ARY News reported.

The FBR spokesperson denied reports regarding a supposed extension in the tax returns date.

ترجمان فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے کچھ اخبارات میں انکم ٹیکس گوشوارے داخل کروانے کی تاریخ میں توسیع کے حوالے سے شائع کردہ خبروں کی پرزور تردیدکی ہے اور وضاحت میں کہا ہے کہ ایف بی آر ہیڈ کوارٹر میں اس ضمن میں کوئی تجویززیر غور نہیں۔1/5@FinMinistryPak — FBR (@FBRSpokesperson) September 21, 2021

The tax collection body in a statement has asked taxpayers to submit annual tax returns before September 30.

انہوں نے ٹیکس گزاروں سے اپیل کی ہے کہ وہ حتمی تاریخ 30 ستمبر 2021 سے قبل اپنے سالانہ انکم ٹیکس گوشوارےداخل کر وائیں اور بے بنیاد اور گمراہ کن خبروں پر کان نہ دھریں ۔4/5 — FBR (@FBRSpokesperson) September 21, 2021

The FBR advised all taxpayers not to wait for the last date to avoid system delays which occur when a large number of taxpayers log in for submission of returns near the deadline.

