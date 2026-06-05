Momina Iqbal case: MPA Saqib Khan secures interim bail
- By Abid Khan -
- Jun 05, 2026
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PML-N MPA Saqib Khan’s interim bail approved until June 24.
In the recent update on Momina Iqbal’s harassment case, during the session, Additional Sessions judge Irfan Ahmed Sheikh presided over the interim bail hearing. On the other hand, Advocate Mian Ali Ashfaq appeared on behalf of Saqib Khan in the session.
Saqib Chadhar booked under PECA in Momina Iqbal harassment case
Saqib Khan Chadhar is a Pakistani politician and a Member of Provincial Assembly of the Punjab (MPA). He was elected as an independent candidate in 2024.
Momina Iqbal is a well-known Pakistani actress and model. She is also known for her versatile roles in variety of hit drama serials.