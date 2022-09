PM, COAS congratulate Mohammed bin Salman on being appointed KSA PM

ISLAMABAD/RAWALPINDI: Prime Minister (PM) Shehbaz Sharif and Chief of Army Staff (COAS) General Qamar Javed Bajwa on Wednesday congratulated Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud on being appointed prime minister of the Kingdom of Saudi Arabia.

RIYADH: Saudi Arabia’s King and Custodian of the Two Holy Mosques on Tuesday issued a royal decree appointing Crown Prince Mohammed bin Salman as Prime Minister of the country, according to a Saudi Gazette report.

PM Shehbaz Sharif in his tweet congratulated Mohammed bin Salman on being appointed PM of Saudi Arabia.

بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس وزراء المملكة العربية السعودية، أبارك لأخي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأدعو لسموه بالتوفيق والسداد وللمملكة العربية السعودية الشقيقة بمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. pic.twitter.com/QJDzC9sVw6 — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) September 28, 2022

On the other hand, COAS also extended his felicitations to MBS.

Read more: SAUDI KING NAMES CROWN PRINCE MOHAMMED BIN SALMAN AS PRIME MINISTER

According to DG ISPR tweet, COAS congratulated HRH Prime Mohammed Bin Salman for being appointed as PM and Prince Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al Saud for being appointed Def Min, KSA.

COAS congratulates HRH Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud on being appointed PM of KSA & HRH Prince Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al Saud for being appointed Def Min, KSA. Pak values its hist & brotherly relations with KSA & ack its unique place in Islamic world. — DG ISPR (@OfficialDGISPR) September 28, 2022

Comments