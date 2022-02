Rehman Malik dies at 70 in Islamabad

ISLAMABAD: Former Interior Minister and Pakistan People’s Party (PPP) leader Rehman Malik on Wednesday passed away at the age of 70 after suffering from COVID-19, ARY NEWS reported.

According to details, Senator Rehman Malik was being treated at a private hospital in Islamabad, where he also remained on the ventilator after contracting COVID-19. He breathed his last on Wednesday morning.

He remained the interior minister of the country during the PPP tenure from 2008 to 2013.



The brother of the deceased leader, Khalid Malik, said that the funeral prayers would be offered on Thursday without mentioning the timing of it.

“Some of our relatives will be attending the funeral prayers from abroad and therefore we have not yet decided the timing of the funeral prayers,” he said.

Meanwhile, condolences have poured in from across the political spectrum over the demise of Rehman Malik.

صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا سابق وزیر داخلہ رحمٰن ملک کے اِنتقال پر اظہارِ افسوس صدر مملکت كا وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار صدر ڈاکٹر عارف علوی کا رحمٰن ملک کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی صدر مملکت کی مرحوم کیلئے دعائے مغفرت، لواحقین کیلئے صبر جمیل کی دعا#RehmanMalik — The President of Pakistan (@PresOfPakistan) February 23, 2022

وزیرِ اعظم عمران خان کا سابق وزیرِ داخلہ سینیٹر رحمان ملک کے انتقال پر اظہارِ افسوس اللہ تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائیں اور سوگواران کو صبرِ جمیل عطا کریں. – وزیرِ اعظم pic.twitter.com/btpyHiBcWy — Prime Minister’s Office, Pakistan (@PakPMO) February 23, 2022

رحمنٰ ملک انتقال کرگئے إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، حدیبیہ کیس میں ان کی سربراہی میں تفتیش ہوئ اگرچہ اس پر انصاف ابھی تک نہیں ہوا لیکن اس تفتیش نے کرپشن کے ایسے ماڈرن طریقے ظاہر کئے کہ لوگ حیران رہ گئے، خدا غریق رحمت کرے — Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) February 23, 2022

سابق وزیر داخلہ و رہنما پیپلز پارٹی رحمن ملک کے انتقال پر دکھ اورافسوس کااظہار کرتا ہوں رحمن ملک کے لواحقین اور خاندان کے دیگر افراد کے کیساتھ اظہار تعزیت رحمن ملک کی رحلت کی خبر سن کر دکھ ہوا۔ خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔

1/2 — Sheikh Rashid Ahmed (@ShkhRasheed) February 23, 2022

انا للہ وانا الیہ راجعون سابق وزیر داخلہ، پاکستان پیپلزپارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر رحمان ملک کے انتقال پرشدید رنج ہوا-

اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین pic.twitter.com/8r4OWKTknp — SenatorSherryRehman (@sherryrehman) February 23, 2022

