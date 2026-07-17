Sanam Jung expresses her frustration over receiving fake e-challans
- By Sarah Brohi -
- Jul 17, 2026
Sanam Jung rants about receiving fake e-challans within a month. She made a video on social media.
In a video posted on Instagram, Sanam Jung complained about receiving 6 e-challans in a month of her stay in Karachi. She continued with her statement and noted that the first challan was genuine, as she was on a call while driving.
While the other 5 challans are all fake, she noted, “mere abbu bhot gusse mae hain and mae pareeshan hu. Pehli dafa jo fine laga thaa vo ka tha, understandable, mae phone pe baat kr rhe thee tasveer mai ayaa thaa”.
Read More:E-Challan: Another citizen receives ticket for vehicle allegedly parked at home.
She further expressed her frustration and said, “jo cheezein mai ne nhi ki hain uss pe mujhe fines lag rhe h, jese ke seat belt”. She emphasised, “mae seat belt pehn ke rkhti hu all the time. Mujhe bahar se bhi adaat parri hue h ke seat belt ke bagheer mai gaari ON nhi krti. Pehle seat belt lagati hue phir ON krti hu, ab mujhe fines aa rhe h ke seat belt nhi lagae, bhaye ye kia scene hai matlab jo ap ne nhi kia uss ke bhi fine arhe h, matlab mujhe samajh nhi arha h”. She then added to her rant, “ghar pe daant alaag parr rhe hai, jab ke seat belt pehne hue hai”.
Sanam Jung has remained a popular Pakistani actress and host. In 2016, Sanam got married to Syed Abdul Qassam. The couple also has two daughters, Alaya Jafri and Alaiza Jafri.
View this post on Instagram.