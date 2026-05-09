Magyar sworn in as Hungary's prime minister
- By Reuters -
- May 09, 2026
Centre-right leader Peter Magyar was sworn in as Hungary’s prime minister on Saturday, propelled into office on promises of change after years of economic stagnation and strained ties with key allies under his predecessor Viktor Orban.
Read Also: Hungary’s election winner Magyar says to suspend state media news broadcast
Hungary’s election winner Peter Magyar said on Monday that his government will suspend the news broadcast of public state media until unbiased news coverage can be ensured.
Magyar’s Tisza party scored a landslide victory in Sunday’s elections.
Hungary’s veteran nationalist leader Viktor Orban conceded defeat after a landslide election victory by the upstart opposition Tisza party, in a setback for his allies in Russia and U.S. President Donald Trump’s White House.